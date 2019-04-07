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مشاركة واسعة في مؤتمر الناصرة 2019 لتعزيز الامان في مجال البناء



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عقد صباح اليوم الاحد في فندق الجولدن كراون في مدينة الناصرة "مؤتمرالناصرة ٢٠١٩ لتعزيز الامان في مجال البناء" . بحيث هدف المؤتمر تعزيز الوعي بموضوع السلامة في العمل في فرع البناء بمشاركة صناع القرارات وممثلي الجمهور وقادة الراي العام.


هذا وقد تعرفت الاحتفال الاعلامية لوسي هريش ومن ثم تحدث نتائيل ايزاك رئيس المؤسسة للامان والصحة المهنية ومن ثم د.اورنيت راز المديرو العامة للمؤسسة للامان والصحة المهنية ومن ثم تحدث وزير العمل والشؤون الاجتماعية عضو الكنيست حاييم كاتس.

ومن ثم تحدث بكلمة عن بلدية الناصرة السيد السيد محمد عوايسي القائم باعمال الرئيس وتلاه بالحديث موتي اليشارع المسؤول عن القوى العاملة في وزارة العمل ومن ثم د.عماد فرج عن المقاولون الثانويين وحوادث العمل مستخلص منها الحالات والعبر وتلاه بالحديث جاكي خوري حول اهمية الخطاب العام في الحد من الحوادث في المجتمع العربي ومن ثم كان هنالك حلقة حوار حول موضوع طرق التعامل مع حوادث العمل في فرع البناء  للمحامي غدير نقولا ودخيل ابو زياد وجاكي خوري وعضو الكنيست عبد الحكيم حاج يحيى وميحائيل كوخافي والمهندس سليم لحام وصفاء زهر الدين فرحات.

وكان هنالد كلمة للـ د.سامي سعدي حول نشاط المؤسسة للامان والصحة المهنية في تعزيز سلامة العمل في المجتمع العربي وكلمة للـ د.رنا عباس حول دورالعوامل البشرية في حوادث العمل في فرع البناء.




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