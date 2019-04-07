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وفاة الفتى حسن احمد كريم من مجد الكروم



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توفي في بلدة مجد الكروم اليوم الاحد الفتى حسن احمد غانم كريم (14 عاماً) وسيشيع جثمانه اليوم الاحد .


انا لله وانا اليه راجعون




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