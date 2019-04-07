مانشستر, يونايتد, يستعد, لغدر, دي, خيا,

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تحدث تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، عن الراتب المحتمل للبلجيكي إيدين هازارد،...
حقق برشلونة الانتصار بهدفين دون رد على أتلتيكو مدريد، اليوم السبت، على ملعب "كامب...
حقق ريال مدريد، الانتصار بنتيجة (2-1)، على إيبار، في معقله سانتياجو برنابيو، مساء...
حدد الإسباني إيسكو، لاعب وسط ريال مدريد، موقفه من مغادرة النادي الملكي في...
شهدت قائمة الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، لمباراة إيبار، في...
حقق ليفربول فوزا في غاية الأهمية على مضيفه ساوثهامبتون، بنتيجة 3-1 مساء الجمعة، في...
كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الخميس، عن موقف نادي مانشستر يونايتد من بيع حارسه...
علق توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، على الهدف الذي سجله لاعب وسط الفريق ماركو...
أعلن نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي، الخميس، عن تمديد عقد مهاجمه الكرواتي...
دافع مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، عن لاعبه البرازيلي المخضرم...