عرابة:حفل, مهيب, لإشهار, كتاب, نسائم, وحكم, للأستاذ, نسيم, بدارنة,

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مع اقتراب يوم الانتخابات للكنيست بعد اقل من يومين، توّجه النائب د. يوسف جبارين،...
عقد صباح اليوم الاحد في فندق الجولدن كراون في مدينة الناصرة "مؤتمرالناصرة ٢٠١٩...
توفي في بلدة مجد الكروم اليوم الاحد الفتى حسن احمد غانم كريم (14 عاماً) وسيشيع...
بالتنسيق مع الادارة والطواقم المسؤولة في المدرسة, شاركت طالبات مدرسة خديجة...
شارك أهالي الناصرة والمنطقة , اليوم الاحد في احتفال عيد البشارة للروم الأرثوذوكس ,...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"تم التحقيق مع رجل 50 عاماً من سكان طوبا...
بالتنسيق مع الادارة بادر الطاقم الصحي المدرسي المكون من الممرضة شروق محاميد...
أصيب شاب يبلغ من العمر 35 عاماً بجراح متوسطة جراء تعرضه لاطلاق نار في بلدة ابو سنان...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن عامل يبلغ من العمر 30 عاماً...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن مجهولون وصلوا الى منزل في بلدة...