عرابة:حفل, مهيب, لإشهار, كتاب, نسائم, وحكم, للأستاذ, نسيم, بدارنة,

أقامت لجنة النور الطلابية حفلا مهيبا حضره المئات تكريما للأستاذ نسيم بدارنة وقد شارك في الحفل رئيس بلدية عرابة والشيخ كمال خطيب رئيس لجنة الحريات بكلمات ترحيبية مؤثرة. كما وقدم الدكتور واصف نعامنة عن لجنة النور شكره لجميع الحضور من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال وعرض أهمية هذا الكتاب للداخل الفلسطيني لما يحمله من معاني وأفكار.

الفقرة الرئيسية كانت كلمات لدكتور سعيد محاجنة، الأستاذ حامد إغبارية والمؤلف الكاتب أستاذ نسيم بدارنة الذين بدورهم فصلوا عن دور الكتاب والقرأة في تعزيز الثقافة بين الشباب والطلاب وأهميته لرقي بأبنائنا.مسك الختام كان بفقرة تكريمية للمؤلف على هذا الإصدار الراقي من قبل لجنة النور ونادي المسنين بنيابة عن جميع الحضور.