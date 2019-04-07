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سيناتور أمريكي يؤكد وجوب توقيع اتفاقية دفاعية مع إسرائيل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اكد السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندزي غراهام وجوب ان توقع الولايات المتحدة اتفاقية دفاعية مع إسرائيل توضح للعالم باسره أن هجومًا على إسرائيل معناه هجوم على الولايات المتحدة.

وفي كلمة القاها امام مؤتمر التحالف اليهودي التابع للحزب الجمهوري دعا السيناتور غراهام مجلس الشيوخ الى الإقرار رسميا بالاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان.
سيناتور أمريكي يؤكد وجوب توقيع اتفاقية دفاعية مع إسرائيل




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