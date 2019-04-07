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طوبا:التحقيق مع رجل بشبهة سرقة 180 كغم افوكادو



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"تم التحقيق مع رجل 50 عاماً من سكان طوبا بشبهة سرقة 180 كغم افوكادو قرب مستوطنة محناييم نهاية الاسبوع ".


وبحسب ما جاء في بيان الشرطة أن احد افرادها كان عائداً من عمله ولاحظ وجود سيارة اثارت الشبهات جانب الطريق , قام الشرطي بملاحقة السيارة وتواصل على الفور مع محطة الشرطة القريبة حتى وصلت دورية شرطة , بعد تفتيش السيارة تم العثور على 180 كغم افوكادو , المشتبه تم تحريره بشروط مقيدة".
طوبا:التحقيق مع رجل بشبهة سرقة 180 كغم افوكادو




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