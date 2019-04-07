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ريال مدريد يغري هازارد بعرض أكبر من تشيلسي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تحدث تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، عن الراتب المحتمل للبلجيكي إيدين هازارد، نجم تشيلسي، في حالة انتقاله إلى ريال مدريد. 

ووفقًا لصحيفة "صن" البريطانية، فإن هازارد على أعتاب الانتقال إلى ريال مدريد خلال الأيام المقبلة، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 100 مليون جنيه إسترليني.  وأشارت إلى أن ريال مدريد يجهز لوضع هازارد ضمن قائمة اللاعبين الأعلى أجرًا في العالم، براتب أسبوعي ربما يصل إلى 350 ألف جنيه إسترليني، وهو الراتب الذي يفوق عرض تشيلسي لتجديد عقد اللاعب، البالغ 300 ألف جنيه أسترليني أسبوعيًا.
ريال مدريد يغري هازارد بعرض أكبر من تشيلسي




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