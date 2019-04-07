قداس, ومسيرة, عيد, البشارة, في, الناصرة, بمشاركة, واسعة,

شارك أهالي الناصرة والمنطقة , اليوم الاحد في احتفال عيد البشارة للروم الأرثوذوكس , حيث اقيم قداس إلهي في كنيسة البشارة الارثوذكسية ثم الدورة التقليدية خارج اسوار الكنيسة ومنطقة عين العذراء.

وجرى صباح اليوم حفل استقبال المطران كيرياكوس ميتروبليت الناصرة وعكا والجليل الذي ترأس القداس الاحتفالي .واغلقت الشوارع المحيطة لكنيسة البشارة الارثوذكسية ومنطقة عين العذراء امام حركة السير خلال المسيرة .تصوير سيلفستر سوطي