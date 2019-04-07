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اطلاق نار على شاب من دير الاسد اثناء عمله في كفرياسيف



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اصيب شاب من دير الاسد بجراح متفاوتة اثر اصابته بحادث اطلاق نار صباح اليوم الاحد اثناء عمله في كفرياسيف في توزيع البضاعه .


ومن التحقيقات الاولية تبين أن مجهولون اقدموا على اطلاق النار على شاحنة في كفرياسيف مما ادى الى اصابة شاب من دير الاسد .الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .




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