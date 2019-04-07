اطلاق, نار, على, شاب, من, دير, الاسد, اثناء, عمله, في, كفرياسيف,

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اكد السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندزي غراهام وجوب ان توقع الولايات المتحدة...
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الموقف المصري ثابت بحل الدولتين وفقاً...
كشفت استطلاعات للرأي عن تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلف منافسه...
أجرى بومبيو حوارا مع قناة "سي بي إس" الأمريكية، مساء الجمعة، جاء فيه أن الإدارة...
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو إن...
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن تصريحات رئيس...
في خطوة قد تفضي إلى تصعيد التوتر داخل الأسرة المالكة في بريطانيا، أفادت تقارير...
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستسلم إسرائيل، اليوم الخميس، رفات...
ذكرت وسائل إعلام نيوزيلندية، أن رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، دفعت في أحد...
إلتقى رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين...