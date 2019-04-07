اطلاق, نار, على, شاب, من, دير, الاسد, اثناء, عمله, في, كفرياسيف,

اصيب شاب من دير الاسد بجراح متفاوتة اثر اصابته بحادث اطلاق نار صباح اليوم الاحد اثناء عمله في كفرياسيف في توزيع البضاعه .

ومن التحقيقات الاولية تبين أن مجهولون اقدموا على اطلاق النار على شاحنة في كفرياسيف مما ادى الى اصابة شاب من دير الاسد .الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .