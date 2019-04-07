يوم, تطوعي, متميز, لتحسين, البيئة, المدرسية, في, ثانوية, خديجة, ام, الفحم,

بالتنسيق مع الادارة بادر الطاقم الصحي المدرسي المكون من الممرضة شروق محاميد والمستشارة ايمان محاجنة, لاجراء يوم تطوعي لتحسين البيئة المدرسية في ثانوية خديجة ام الفحم, حيث نظم الطاقم الصحي في المدرسة بالتعاون مع مربي الصفوف يوم تحسين البيئة المدرسية في زوايا مختلفة في المدرسة. وقد تبنى كل صف فكرة لتحسين البيئة المدرسية, حيث تم تنظيف مدخل المدرسة من قبل صف العاشر "د" ومربيته ابتسام محاجنة. بينما, الصف العاشر "ج" والمربيات ساهرة ابو علو وأريج ناصر, تبنى تنظيف ساحة المدرسة ودهان الصف وزراعة الازهار في مدخل المدرسة. اما الصف الحادي عشر "د" ومربيته زهور محاميد, فقد تبنى زراعة الاعشاب الطبية في مدخل المدرسة. فيما تبنى الصف الحادي عشر "ج" والمربية وفاء محاجنة تنظيف زوايا معينة في المدرسة. جدير بالذكر أن هذا المشروع هو جزء من الخطة المدرسية الصحية والتي ترتكز على موضوعي التغذية السليمة واهمية الرياضة البدنية في المدرسة الى جانب تنظيم يوم رياضي سيكون لاحقا لطالبات المدرسة. مدير المدرسة محمد انيس شكر القائمين على المشروع المدرسي بالقول: "نقدّم الشكر الحار لكل من ساهم بهذا المشروع وخاصة الطاقم الصحي المدرسي المكون من الممرضة شروق محاميد والمستشارة ايمان محاجنة, كما نشكر مربيات الصفوف المبادرات والنشيطات: ابتسام محاجنة, وفاء محاجنة, ساهرة ابو علو, أريج ناصر وزهور محاميد, وذلك على دورهن في التثقيف العملي لطالبات العواشر في هذا المجال الهام. نوجه كل التحية والتقدير والمودة للجميع ونقول جزاكم الله كل خير". وقد سبق لثانوية خديجة ان شاركت بنشاطات متميزة مؤخرا مثل مؤتمر الكيمياء (برعاية معهد وايزمان للعلوم ووزارة المعارف), كما فازت بجوائز وشهادات تقدير متنوعة بهذا المجال: شهادة المدرسة المطورة للصحة (ثلاث نجمات) وشهادة المدرسة الخضراء من وزارة البيئة ومن وزارة المعارف, مما يدل على تقدير الوزارات والمسؤولين لدور ثانوية خديجة في تطوير بيئة صحية ونظيفة تعود بالفائدة على الطالبات خاصة وعلى المدينة والمجتمع عموما, اضافة لنشر الوعي البيئي في المجتمع عبر فعاليات عملية وورشات عمل تطبيقية تذوت القيم العليا المتلازمة والمتعلقة بالنظافة والصحة والبيئة بشكل عام. كما سبق للمدرسة (متمثلة بالأستاذ فوزي نادر) ان قامت بتثقيف طالبات العواشر بالتعاون مع قسم البيئة البلدي ووزارة البيئة.