تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-07 14:21:58 الاسرى يعيدون وجبات الإفطار ويعلنون بدء الاضراب |  2019-04-07 14:30:42 مشاركة واسعة في مؤتمر الناصرة 2019 لتعزيز الامان في مجال البناء |  2019-04-07 13:57:09 وفاة الفتى حسن احمد كريم من مجد الكروم |  2019-04-07 13:06:47 مانشستر يونايتد يستعد لغدر دي خيا |  2019-04-07 13:03:23 عرابة:حفل مهيب لإشهار كتاب نسائم وحكم للأستاذ نسيم بدارنة |  2019-04-07 12:58:51 طالبات ثانوية خديجة ام الفحم من شريحة العواشر يشاركن في اليوم الدراسي بعنوان "الاتراب المؤثرون" |  2019-04-07 10:48:49 قداس ومسيرة عيد البشارة في الناصرة بمشاركة واسعة |  2019-04-07 12:00:03 سيناتور أمريكي يؤكد وجوب توقيع اتفاقية دفاعية مع إسرائيل |  2019-04-07 11:12:09 طوبا:التحقيق مع رجل بشبهة سرقة 180 كغم افوكادو |  2019-04-07 11:08:03 ريال مدريد يغري هازارد بعرض أكبر من تشيلسي |  2019-04-07 10:28:00 اطلاق نار على شاب من دير الاسد اثناء عمله في كفرياسيف |  2019-04-07 09:53:53 يوم تطوعي متميز لتحسين البيئة المدرسية في ثانوية خديجة ام الفحم |  2019-04-07 09:50:23 اطلاق نار على شاب في ابو سنان وحالته متوسطة |  2019-04-07 09:32:40 اصابة خطيرة لعامل حراء سقوط جسم ثقيل عليه في الرملة |  2019-04-07 09:26:29 الرينة:طرقوا باب منزل واطلقوا النار على شاب (30عاماً) |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اطلاق نار على شاب في ابو سنان وحالته متوسطة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أصيب شاب يبلغ من العمر 35 عاماً بجراح متوسطة جراء تعرضه لاطلاق نار في بلدة ابو سنان , الطواقم الطبية التابعة لمركز حيان الطبي هرعت للمكان ونقلت المصاب الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا لاستكمال العلاج .


الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
اطلاق نار على شاب في ابو سنان وحالته متوسطة




كلمات متعلقة

اطلاق, نار, على, شاب, في, ابو, سنان, وحالته, متوسطة,

تابعونــا

النائب جبارين يدعو الى التصويت بقوة ودعم الجبهة والعربية للتغيير النائب جبارين يدعو الى التصويت بقوة ودعم الجبهة والعربية للتغيير 2019-04-07 | 14:19:32

مع اقتراب يوم الانتخابات للكنيست بعد اقل من يومين، توّجه النائب د. يوسف جبارين،...

مشاركة واسعة في مؤتمر الناصرة 2019 لتعزيز الامان في مجال البناء مشاركة واسعة في مؤتمر الناصرة 2019 لتعزيز الامان في مجال البناء 2019-04-07 | 14:30:42

عقد صباح اليوم الاحد في فندق الجولدن كراون في مدينة الناصرة "مؤتمرالناصرة ٢٠١٩...

وفاة الفتى حسن احمد كريم من مجد الكروم وفاة الفتى حسن احمد كريم من مجد الكروم 2019-04-07 | 13:57:09

توفي في بلدة مجد الكروم اليوم الاحد الفتى حسن احمد غانم كريم (14 عاماً) وسيشيع...

عرابة:حفل مهيب لإشهار كتاب نسائم وحكم للأستاذ نسيم بدارنة عرابة:حفل مهيب لإشهار كتاب نسائم وحكم للأستاذ نسيم بدارنة 2019-04-07 | 13:03:23

أقامت لجنة النور الطلابية حفلا مهيبا حضره المئات تكريما للأستاذ نسيم بدارنة وقد...

طالبات ثانوية خديجة ام الفحم من شريحة العواشر يشاركن في اليوم الدراسي بعنوان "الاتراب المؤثرون" طالبات ثانوية خديجة ام الفحم من شريحة العواشر يشاركن في اليوم الدراسي بعنوان "الاتراب المؤثرون" 2019-04-07 | 12:58:51

بالتنسيق مع الادارة والطواقم المسؤولة في المدرسة, شاركت طالبات مدرسة خديجة...

قداس ومسيرة عيد البشارة في الناصرة بمشاركة واسعة قداس ومسيرة عيد البشارة في الناصرة بمشاركة واسعة 2019-04-07 | 10:48:49

شارك أهالي الناصرة والمنطقة , اليوم الاحد في احتفال عيد البشارة للروم الأرثوذوكس ,...

طوبا:التحقيق مع رجل بشبهة سرقة 180 كغم افوكادو طوبا:التحقيق مع رجل بشبهة سرقة 180 كغم افوكادو 2019-04-07 | 11:12:09

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"تم التحقيق مع رجل 50 عاماً من سكان طوبا...

يوم تطوعي متميز لتحسين البيئة المدرسية في ثانوية خديجة ام الفحم يوم تطوعي متميز لتحسين البيئة المدرسية في ثانوية خديجة ام الفحم 2019-04-07 | 09:53:53

بالتنسيق مع الادارة بادر الطاقم الصحي المدرسي المكون من الممرضة شروق محاميد...

اصابة خطيرة لعامل حراء سقوط جسم ثقيل عليه في الرملة اصابة خطيرة لعامل حراء سقوط جسم ثقيل عليه في الرملة 2019-04-07 | 09:32:40

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن عامل يبلغ من العمر 30 عاماً...

الرينة:طرقوا باب منزل واطلقوا النار على شاب (30عاماً) الرينة:طرقوا باب منزل واطلقوا النار على شاب (30عاماً) 2019-04-07 | 09:26:29

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن مجهولون وصلوا الى منزل في بلدة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابة خطيرة شاحنة سيارة خصوصية شارع كريات اتا قرب حيفا ياجور امرأة شرطة اسعاف عطلة صيفية يخرجون طلاب رياض الاطفال المرحلة الابتدائية العام الدراسي مصرع الاشقاء هدى عدن توفيق أبو جعفر رهط احتراق بيت اطلاق نار بيت حي الامير الناصرة دون اصابات اضرار جسيمة شرطة تحقيق النصب التذكاري الشهيد رأفت زهيري وضح اكاليل الزهور ضريح يوم الارض الخالد ذكرى ال 40شيخ العراقيب المسن صياح الطوري ابناءه عزيز رامي الشرطة الجنوب قرية غير المعترف بها نقب اصابة شاب بالغة في الرأس مدينة الناصرة الشرطة اسعاف مستشفى بالغة الخطورة مصرع يوسف سليم عبد الخالق باطلاق نار اصابة وزير التعليم نفتالي بينيت يعغزي عائلة قاسم اسدي محمد احمد المدرسة الثانوية دار الحكمة الفوج الخامس طلابها تحتفل ام الفحم طلابها ضبط اسلحة ذخيرة تحرير مخالفات اعتقال العشرات فلسطينيين دون تصاريح قانونية رهط الشرطة حملة تسرب مادة سامة بناية مبنى جلوبوس في لواء الجنوب منطقة اخلاء المبنى طواقم اطفاء انقاذ اطلاق نار مواطن الطيبة اصابة مدينة مجهولون مستشفى الشرطة تحققفسوطة تستعد استعدادات عيد الميلاد المجيد قرية اضاءة العيد ساحة الكنيسة شجرة الميلاد شفاعمرو احتفال اضاءة مدينة اهالي ساحة الدير انتحال شخصية محامي عرابة مدينة اعتقال شاب سخنين القدس مبالغ مختلفة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com