اطلاق, نار, على, شاب, في, ابو, سنان, وحالته, متوسطة,

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أصيب شاب يبلغ من العمر 35 عاماً بجراح متوسطة جراء تعرضه لاطلاق نار في بلدة ابو سنان , الطواقم الطبية التابعة لمركز حيان الطبي هرعت للمكان ونقلت المصاب الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا لاستكمال العلاج .

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