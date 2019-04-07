اطلاق, نار, على, شاب, في, ابو, سنان, وحالته, متوسطة,

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مع اقتراب يوم الانتخابات للكنيست بعد اقل من يومين، توّجه النائب د. يوسف جبارين،...
عقد صباح اليوم الاحد في فندق الجولدن كراون في مدينة الناصرة "مؤتمرالناصرة ٢٠١٩...
توفي في بلدة مجد الكروم اليوم الاحد الفتى حسن احمد غانم كريم (14 عاماً) وسيشيع...
أقامت لجنة النور الطلابية حفلا مهيبا حضره المئات تكريما للأستاذ نسيم بدارنة وقد...
بالتنسيق مع الادارة والطواقم المسؤولة في المدرسة, شاركت طالبات مدرسة خديجة...
شارك أهالي الناصرة والمنطقة , اليوم الاحد في احتفال عيد البشارة للروم الأرثوذوكس ,...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"تم التحقيق مع رجل 50 عاماً من سكان طوبا...
بالتنسيق مع الادارة بادر الطاقم الصحي المدرسي المكون من الممرضة شروق محاميد...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن عامل يبلغ من العمر 30 عاماً...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن مجهولون وصلوا الى منزل في بلدة...