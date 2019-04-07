اصابة, خطيرة, لعامل, حراء, سقوط, جسم, ثقيل, عليه, في, الرملة,

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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن عامل يبلغ من العمر 30 عاماً اصيب بجراح خطيرة اثر سقوط جسم ثقيل عليه خلال عمله في ورشة بناء بمدينة الرملة .

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