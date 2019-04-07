الرينة:طرقوا, باب, منزل, واطلقوا, النار, على, شاب, (30عاماً),

الشاب نقل الى المستشفى لاستكمال العلاج , الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن مجهولون وصلوا الى منزل في بلدة الرينة فجر اليوم الاحد وطرقوا على باب المنزل , صاحب المنزل شاب (30عاماً) قام بفتح الباب بشكل جزئي واصيب بعيارات نارية اسفرت عن اصابته بجراح طفيفة .

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