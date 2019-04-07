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الرينة:طرقوا باب منزل واطلقوا النار على شاب (30عاماً)



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن مجهولون وصلوا الى منزل في بلدة الرينة فجر اليوم الاحد وطرقوا على باب المنزل , صاحب المنزل شاب (30عاماً) قام بفتح الباب بشكل جزئي واصيب بعيارات نارية اسفرت عن اصابته بجراح طفيفة .


الشاب نقل الى المستشفى لاستكمال العلاج , الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
الرينة:طرقوا باب منزل واطلقوا النار على شاب (30عاماً)




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