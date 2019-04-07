السيسي: الموقف المصري ثابت بحل الدولتين

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الموقف المصري ثابت بحل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية، الذي يعد الحل الأمثل لإحلال السلام والتهدئة في منطقة الشرق الأوسط، باعتبار القضية الفلسطينية هي القضية المركزية في المنطقة بل والعالم. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن الرئيس استعرض خلال استقباله وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف مساء اليوم السبت، جهود مصر لإتمام عملية المصالحة الفلسطينية وتهدئة الأوضاع في غزة، اضافة الى آخر المستجدات على صعيد القضايا الإقليمية، خاصة تطورات القضية الفلسطينية وعملية السلام في ظل التحديات التي الراهنة في المنطقة وجهود البلدين لاستعادة الأمن والاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط. بدوره، ثمن لافروف الجهود المصرية فيما يخص مجمل قضايا المنطقة، معرباً عن حرص روسيا على التوصل إلى حلول سياسية لمختلف تلك القضايا بما يساهم في استعادة الأمن والاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط. من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، أن المباحثات تناولت تفاصيل الأوضاع في الشرق الأوسط وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وقال: إن مصر تبذل جهودًا في إطار علاقاتها مع الأطراف الفاعلة مثل روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتعزيز الشرعية الدولية وحل الدولتين والمبادرة العربية باعتبار ذلك الوسيلة للخروج من الأزمة وإنهائها وتغيير المسار لكافة شعوب المنطقة والخروج من دائرة العنف والتوتر، من خلال التأكيد في كل مناسبة على أهمية الوفاء بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وأكد شكري أن بلاده ستستمر في كل اتصالاتها الدولية لتعزيز حل الدولتين والمبادرة العربية وإنهاء الصراع بشكل كامل على أسس الشرعية الدولية ولن تدخر جهدًا لتحقيق ذلك.