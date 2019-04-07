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الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة واجواء صافية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اليوم الاحد يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ،ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، ويحتمل سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة واجواء صافية




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