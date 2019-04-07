برشلونة, يقتل, أحلام, أتلتيكو, مدريد, ويلامس, لقب, الليجا,

حقق برشلونة الانتصار بهدفين دون رد على أتلتيكو مدريد، اليوم السبت، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الليجا، ليقترب من حسم اللقب.

وسجل سواريز الهدف الأول في الدقيقة (85)، ثم ميسي بالهدف الثاني في الدقيقة (87)، فيما شهد اللقاء طرد دييجو كوستا بالدقيقة (28) من عمر الشوط الأول.وبهذا الانتصار ينفرد برشلونة بالصدارة برصيد 73 نقطة، ويتجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 62 نقطة، في الوصافة بفارق 11 نقطة، ويقتل البلوجرانا أحلام الأتلتي في المنافسة على اللقب.