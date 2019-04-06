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الرينة:الحصان مايسترو يحرز لقب بطل الابطال في بطولة اسرائيل لجمال الخيل



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حاز الحصان مايسترو الجمال لصاحبيه ثائر بصول وفارس زعرورة من الرينة على الجائزة الذهبية و لقب بطل الابطال بعد منافسة في مسابقة اقيمت اليوم في تل ابيب .


حيث حاز الحصان على بطل صف ومن ثم حاز على لقب بطل الابطال والجائزة الذهبية ، هذا وقال الريناوي ثائر بصول:" المايسترو حصان لن يكرره التاريخ ، له من الصفات التي اوصلته الى لقب بطل الابطال انا بدوري احمد الله على ما وصلنا له ، واتقدم بجزيل الشكر الى كافة الاصدقاء على ثقتهم بنا وشكر خاص للعارض المتألق مفيد سخنيني ".





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