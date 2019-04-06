الرينة:الحصان, مايسترو, يحرز, لقب, بطل, الابطال, في, بطولة, اسرائيل, لجمال, الخيل,

حيث حاز الحصان على بطل صف ومن ثم حاز على لقب بطل الابطال والجائزة الذهبية ، هذا وقال الريناوي ثائر بصول:" المايسترو حصان لن يكرره التاريخ ، له من الصفات التي اوصلته الى لقب بطل الابطال انا بدوري احمد الله على ما وصلنا له ، واتقدم بجزيل الشكر الى كافة الاصدقاء على ثقتهم بنا وشكر خاص للعارض المتألق مفيد سخنيني ".
حيث حاز الحصان على بطل صف ومن ثم حاز على لقب بطل الابطال والجائزة الذهبية ، هذا وقال الريناوي ثائر بصول:" المايسترو حصان لن يكرره التاريخ ، له من الصفات التي اوصلته الى لقب بطل الابطال انا بدوري احمد الله على ما وصلنا له ، واتقدم بجزيل الشكر الى كافة الاصدقاء على ثقتهم بنا وشكر خاص للعارض المتألق مفيد سخنيني ".