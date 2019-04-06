الرينة:الحصان, مايسترو, يحرز, لقب, بطل, الابطال, في, بطولة, اسرائيل, لجمال, الخيل,

حاز الحصان مايسترو الجمال لصاحبيه ثائر بصول وفارس زعرورة من الرينة على الجائزة الذهبية و لقب بطل الابطال بعد منافسة في مسابقة اقيمت اليوم في تل ابيب .





حيث حاز الحصان على بطل صف ومن ثم حاز على لقب بطل الابطال والجائزة الذهبية ، هذا وقال الريناوي ثائر بصول:" المايسترو حصان لن يكرره التاريخ ، له من الصفات التي اوصلته الى لقب بطل الابطال انا بدوري احمد الله على ما وصلنا له ، واتقدم بجزيل الشكر الى كافة الاصدقاء على ثقتهم بنا وشكر خاص للعارض المتألق مفيد سخنيني ".