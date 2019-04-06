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الشرطة تعتقل مشتبه بطعن فتى في عكا واصابته بجراح متوسطة



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تلقي القبض على شاب من سكان عكا بشبهة طعن فتى قاصر يبلغ من العمر 16 عام من مدينة عكا.

تلقى مركز الشرطة قبل دقائق بلاغ حول حادثة طعن التي وقعت في شارع هرتسل في مدينة عكا من خلاله أصيب أحد سكان المدينة.

وفق مصادر طبية أحيل من المكان الى المركز الطبي الجليل فتى قاصر يبلغ من العمر 16 عاما الذي اصيب باصابات متوسطة.

الشرطة القت القبض على مشتبه وتواصل جمع البينات والادلة من مكان الحادث.

على مايبدو الخلفية لوقوع الحادث جنائية.

الشرطة تعتقل مشتبه بطعن فتى في عكا واصابته بجراح متوسطة




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