اصابة, خطيرة, لشاب, تعرض, للدهس, في, ابطن,

أصيب شاب يبلغ من العمر 24 عاماً بجراح خطيرة اثر تعرضه للدهس في بلدة ابطن مساء السبت , الطواقم الطبية هرعت للمكان وقامت بنقل الشاب الى مستشفى رمبام في حيفا لاستكمال العلاج.

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