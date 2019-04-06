اصابة, خطيرة, لشاب, تعرض, للدهس, في, ابطن,

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حاز الحصان مايسترو الجمال لصاحبيه ثائر بصول وفارس زعرورة من الرينة على الجائزة...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تلقي القبض...
في أعقاب الندوة الانتخابية التي عقدت في المدرسة الشاملة الجديدة في الرينة بتاريخ...
تلقى سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة ظهر اليوم السبت استدعاء من شرطة...
نظمت لجنة العمل الدعوي في مدينة الناصرة، مساء أمس الجمعة، مهرجانا بمناسبة ذكرى...
اقيم في مركز ميتار الرواد عرابة ومديرته خلود ذباج خطيب يوم العائلة بحضور اهالي...
فجعت قرية الطيبة الزعبية صباح اليوم بنبأ وفاة الشاب محمد علي بيك زعبي (أبو علي) عن...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أن رجل يبلغ من العمر 50 عاماً من مجد الكروم...
يكون الجو اليوم السبت غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ ارتفاع أخر على درجات الحرارة...
احييت مدرسة تيراسنطه في الناصرة اليوم التراثي الذي تكلل بالعرس العربي بكل...