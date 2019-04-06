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اصابة خطيرة لشاب تعرض للدهس في ابطن



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أصيب شاب يبلغ من العمر 24 عاماً بجراح خطيرة اثر تعرضه للدهس في بلدة ابطن مساء السبت , الطواقم الطبية هرعت للمكان وقامت بنقل الشاب الى مستشفى رمبام في حيفا لاستكمال العلاج.


الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.




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