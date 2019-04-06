هدف, في, الدقائق, الاخيرة, يقتل, احلام, سخنين, بالبقاء, بالعليا,

حضور جماهيري واسع لعشاق مرة القدم في المباراة البيتية على استاد الدوحة كانوا يتأملون تحقيق فوز لاعادة الامل بالبقاء في الدرجة العليا الشوط الاول انتهى بالتعادل السلبي .

الشوط الثاني لعب فريق ابناء سخنين مباراة حماسية استطاع اللاعب محمد كليبات ان يسجل الهدف الاول ودب الحماس لدى الجماهير في المدرجات للمحافظة على الهدف والفوز. لكن خطا في دفاع وحامي مرمى سخنين ليسجل الفريق الضيف مكابي بيتح تكفا هدف التعادل وضاع الحلم بالبقاء وخيبة امل لعشاق الفريق.