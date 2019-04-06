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ريال مدريد يتجنب فخ إيبار بثنائية بنزيما



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حقق ريال مدريد، الانتصار بنتيجة (2-1)، على إيبار، في معقله سانتياجو برنابيو، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الليجا.

وسجل كاردونا الهدف الأول لإيبار في الدقيقة 39، قبل أن يُسجل بنزيما هدفين لريال مدريد في الدقيقتين 59 و81.
وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد إيبار عند 39 نقطة، في المركز الحادي عشر.
واعتمد الفرنسي زين الدين زيدان، على طريقة لعب (4-3-3)، بوجود نافاس في حراسة المرمى، أمامه الرباعي أودريوزولا، فاران، ناتشو، وريجيلون، وفي الوسط مودريتش، فالفيردي، وإيسكو، وفي الهجوم أسينسيو، بيل، وبنزيما.




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