إياك, والشوكولاتة, ليلا.., هذا, ما, تفعله!,

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يوجد أكثر من 100 نوع مختلف لالتهاب المفاصل، وتعد الشكوى الأساسية من قبل الأشخاص...
كلما اقتربت المرأة من منتصف العمر ، يزداد خطر الإصابة بأمراض معينة، ويلعب النظام...
زاد متوسط العمر المتوقع خمس سنوات ونصف السنة بين العامين 2000 و2016 في العالم، بحسب ما...
يعاني الكثيرون من "الشخير" أثناء النوم، وفي أحيان كثيرة يصبح صوت الشخير عالياً...
خضعت بريطانية في الـ55 من عمرها، لعملية هي الأولى من نوعها في العالم، إذ تم إخراج...
يعاني الكثيرون من قلة النوم، حيث يجدون صعوبة في الحصول على ليلة نوم جيدة، ما قد...
قال عالم الكيمياء، أرييه فارشيل، الحائز جائزة نوبل في الكيمياء، إنه لا يمكن...
توصل العلماء من خلال متابعتهم للحالة الصحية للذين يعانون من التهاب المفاصل...
كشفت دراسة طبية حديثة أن تناول كميات قليلة من الشوكولا الداكنة يوميا، يخفض من ضغط...
مع تزايد ضغوط الحياة، يتوق كثير من الناس إلى سبيل لتحسين الحالة المزاجية وتخفيف...