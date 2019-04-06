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الرينة:انتخابات الكنيست في المدرسة الثانوية الشاملة



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في أعقاب الندوة الانتخابية التي عقدت في المدرسة الشاملة الجديدة في الرينة بتاريخ ٢٨/٣/٢٠١٩ حيث استضافت المدرسة مرشحي وممثلي الأحزاب والحركات السياسية العربية المشاركة بانتخابات الكنيست ال ٢١ وشملت مندوبا مثل حملة المقاطعة، جرت اليوم محاكاة لانتخابات الكنيست في المدرسة إذ تم افتتاح صندوق انتخابي في المدرسة أدلى من خلاله الطلاب والمعلمون بأصواتهم وكأنهم يشاركون فعلا بعملية الانتخابات ليختاروا ممثليهم الأقرب إليهم وإلى وجهات نظرهم.وقد جرت عملية الاقتراع بروح ديمقراطية كاملة وبشفافية تامة .




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