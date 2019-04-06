الرينة:انتخابات, الكنيست, في, المدرسة, الثانوية, الشاملة,

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تلقى سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة ظهر اليوم السبت استدعاء من شرطة...
نظمت لجنة العمل الدعوي في مدينة الناصرة، مساء أمس الجمعة، مهرجانا بمناسبة ذكرى...
اقيم في مركز ميتار الرواد عرابة ومديرته خلود ذباج خطيب يوم العائلة بحضور اهالي...
فجعت قرية الطيبة الزعبية صباح اليوم بنبأ وفاة الشاب محمد علي بيك زعبي (أبو علي) عن...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أن رجل يبلغ من العمر 50 عاماً من مجد الكروم...
يكون الجو اليوم السبت غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ ارتفاع أخر على درجات الحرارة...
احييت مدرسة تيراسنطه في الناصرة اليوم التراثي الذي تكلل بالعرس العربي بكل...
في تعقيبه على المؤتمر الصحفي لحزب ميرتس الّذي عقد امس في الناصرة، انتقد النائب د....
اصيب شاب مساء اليوم الجمعة بجراح متوسطة اثر تعرضه لاطلاق نار في شارع 24 في مدينة...
شهدت قاعة مدرسة وادي سلامه لقاء لخريجي المدرسة الابتدائية بعد 40 عاما شمل الفوج...