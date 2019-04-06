إيسكو, يرفض, خلع, قميص, ريال, مدريد,

حدد الإسباني إيسكو، لاعب وسط ريال مدريد، موقفه من مغادرة النادي الملكي في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إيسكو قرر عدم الرحيل عن ريال مدريد في الصيف المقبل، والاستمرار في العمل تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان.وكان إيسكو، يعاني من التهميش مع الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدير الفني السابق لريال مدريد، ولذلك فكر في مغادرة الفريق الملكي خلال الصيف المقبل.وبعد أن وضع سولاري، إيسكو على مقاعد البدلاء في مباريات كثيرة، أصبح يستبعده من القائمة، ليجعل اللاعب يجلس في المدرجات، وبدا أن المدرب يريد أن يشعر فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، بأن النجم الإسباني بات مستهلكًا.وبعيدًا عن المنظور الرياضي، فإن إيسكو يملك أسبابًا اجتماعية تمنعه من مغادرة إسبانيا، حيث أن لديه ابن يعيش بين مالقة ومدريد. كما أن إيسكو ينتظر طفلًا من شريكته الحالية (سارة سلامو)، ولذلك فإن قرار مغادرة إسبانيا هو آخر أمر يخطط للقيام به في الموسم الحالي. يذكر أن إيسكو يحظى باهتمام من قبل أندية يوفنتوس ومانشستر سيتي وتشيلسي في الموسم الحالي، وذلك قبل عودة زيدان إلى ريال مدريد.