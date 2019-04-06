تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-06 15:34:02 إيسكو يرفض خلع قميص ريال مدريد |  2019-04-06 15:24:34 شرطة الناصرة تستدعي سكرتير الجبهة دهامشة بسبب توزيع منشور انتخابي |  2019-04-06 15:21:07 الناصرة: احتفال حاشد في ذكرى “الإسراء والمعراج” في مسجد سعين |  2019-04-06 15:12:58 يوم العائلة في مركز ميتار الرواد عرابة |  2019-04-06 11:25:27 الطيبة الزعبية تفجع بوفاة الشاب محمد علي زعبي متأثرا باصابته بحادث طرق |  2019-04-06 10:12:04 نتنياهو يتراجع في استطلاعات الرأي |  2019-04-06 09:40:36 اطلاق نار على محل تجاري في مجد الكروم واصابة عامل |  2019-04-06 07:00:28 صلاح يقود ليفربول لإسقاط ساوثهامبتون واقتناص الصدارة |  2019-04-06 07:00:20 الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة واجواء صافية |  2019-04-06 07:00:41 أمريكا: لن نسمح للسعودية أن تصبح قوة نووية وتهدد إسرائيل |  2019-04-05 22:29:36 احياء يوم التراث في تيراسانطة الناصرة‎ |  2019-04-05 22:26:36 النائب جبارين: كيف يطلب "ميرتس" الصوت العربي ويصوّت ضد قانون المساواة؟ |  2019-04-05 22:20:12 اصابة شاب باطلاق نار في مدينة الطيبة |  2019-04-05 22:17:38 لقاء خريجي مدرسة وادي سلامه الابتدائية بعد 40 عاماً |  2019-04-05 22:13:57 مصرع الشاب عمار ناشف اثر تعرضه للدهس مدخل الطيبة |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

إيسكو يرفض خلع قميص ريال مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حدد الإسباني إيسكو، لاعب وسط ريال مدريد، موقفه من مغادرة النادي الملكي في الميركاتو الصيفي المقبل. 

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إيسكو قرر عدم الرحيل عن ريال مدريد في الصيف المقبل، والاستمرار في العمل تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان. 
وكان إيسكو، يعاني من التهميش مع الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدير الفني السابق لريال مدريد، ولذلك فكر في مغادرة الفريق الملكي خلال الصيف المقبل. 
وبعد أن وضع سولاري، إيسكو على مقاعد البدلاء في مباريات كثيرة، أصبح يستبعده من القائمة، ليجعل اللاعب يجلس في المدرجات، وبدا أن المدرب يريد أن يشعر فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، بأن النجم الإسباني بات مستهلكًا. 
وبعيدًا عن المنظور الرياضي، فإن إيسكو يملك أسبابًا اجتماعية تمنعه من مغادرة إسبانيا، حيث أن لديه ابن يعيش بين مالقة ومدريد.  كما أن إيسكو ينتظر طفلًا من شريكته الحالية (سارة سلامو)، ولذلك فإن قرار مغادرة إسبانيا هو آخر أمر يخطط للقيام به في الموسم الحالي.  يذكر أن إيسكو يحظى باهتمام من قبل أندية يوفنتوس ومانشستر سيتي وتشيلسي في الموسم الحالي، وذلك قبل عودة زيدان إلى ريال مدريد.
إيسكو يرفض خلع قميص ريال مدريد




كلمات متعلقة

إيسكو, يرفض, خلع, قميص, ريال, مدريد,

تابعونــا

مفاجأة في قائمة ريال مدريد لمواجهة إيبار مفاجأة في قائمة ريال مدريد لمواجهة إيبار 2019-04-06 | 10:20:10

شهدت قائمة الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، لمباراة إيبار، في...

صلاح يقود ليفربول لإسقاط ساوثهامبتون واقتناص الصدارة صلاح يقود ليفربول لإسقاط ساوثهامبتون واقتناص الصدارة 2019-04-06 | 07:00:28

حقق ليفربول فوزا في غاية الأهمية على مضيفه ساوثهامبتون، بنتيجة 3-1 مساء الجمعة، في...

مانشستر يونايتد يرفض الاستسلام في معركة دي خيا مانشستر يونايتد يرفض الاستسلام في معركة دي خيا 2019-04-04 | 20:33:00

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الخميس، عن موقف نادي مانشستر يونايتد من بيع حارسه...

توخيل عن هدف فيراتي: يبدو أنه أكل شيئا ما بإيطاليا توخيل عن هدف فيراتي: يبدو أنه أكل شيئا ما بإيطاليا 2019-04-04 | 18:06:02

علق توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، على الهدف الذي سجله لاعب وسط الفريق ماركو...

"اليوفي" يمدد عقد ماندزوكيتش حتى 2021 "اليوفي" يمدد عقد ماندزوكيتش حتى 2021 2019-04-04 | 16:55:05

أعلن نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي، الخميس، عن تمديد عقد مهاجمه الكرواتي...

زيدان يفاجئ الجميع بشأن مارسيلو زيدان يفاجئ الجميع بشأن مارسيلو 2019-04-04 | 15:35:14

دافع مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، عن لاعبه البرازيلي المخضرم...

غوارديولا : فودين سيكون له شأن كبير مستقبلا غوارديولا : فودين سيكون له شأن كبير مستقبلا 2019-04-04 | 14:14:42

توقع بيب غوارديولا، المدير الفني الإسباني لنادي مانشستر سيتي، أن يلعب النجم...

زيدان: هناك طريقة واحدة لفوز ريال مدريد بـ"الليغا" زيدان: هناك طريقة واحدة لفوز ريال مدريد بـ"الليغا" 2019-04-04 | 12:45:55

بالرغم من الهزيمة التي تكبدها ريال مدريد أمس أمام فالنسيا في الدوري الإسباني،...

إدخال أسطورة كرة القدم بيليه للمستشفى في فرنسا إدخال أسطورة كرة القدم بيليه للمستشفى في فرنسا 2019-04-04 | 10:41:34

أدخل أسطورة كرة القدم، البرازيلي بيليه البالغ من العمر 78 عاما، اليوم المستشفى في...

فيديو.. نيمار يرد على دعوة نتنياهو زيارة اسرائيل فيديو.. نيمار يرد على دعوة نتنياهو زيارة اسرائيل 2019-04-04 | 08:30:28

رحّب الدولي البرازيلي نيمار نجم باريس سان جرمان الفرنسي بالدعوة التي وجهها له...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids 5 اصابات بينها خطيرة انقلاب حادث طرق سيارة قرية المشهد انحدار منحدر بث مباشر :بورنموث و مانشستر سيتيجثة فتاة قاصر عليها علامات عنف منتزه وجدان ابو حميد قرية مسرى سميع وفاة شرطة اسعاف حملة شرطة السير كفر كنا مخالفات مطاردات بوليسية سيارات سائقين هويداة شوا نابلي يافا مقتل زوجها سطو زيارة اصدقاء اصابة عامل من عرابة مدينة طمرة منطقة صناعية مستشفى حادث عمل اصابة شخص عامل حيفا انهيار جدار ورشة بناء خطيرة شارع 6 مقطع سرعة 120 كيلو متر الساعة وادي عارة حادث طرق ذاتي اصطدام جدار مقبرة في اللد امرأتين مستشفى متوسطة الشرطة كفركنا اعتقال شاب حيفا مصرع عاملان سقطا من ارتفاع شاهق الناصرة د بشارات علي سلام بلدية الناصرة سكري البروفيسور ابراهيم مطر افضل طبيب الدولة للعام 2016 مجلة اختيار بويرس الطبية محمد جبريل احمد دهامشة كفر كنا اللد طب طالبا رومانيا حادث طرق مروع بوخارست غرق وادي حافلات مشجعون سخنين اتحاد ابناء نصف نهائي كأس الدولة مباراة مكابي تل ابيب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com