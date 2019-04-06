تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-06 15:34:02 إيسكو يرفض خلع قميص ريال مدريد |  2019-04-06 15:24:34 شرطة الناصرة تستدعي سكرتير الجبهة دهامشة بسبب توزيع منشور انتخابي |  2019-04-06 15:21:07 الناصرة: احتفال حاشد في ذكرى “الإسراء والمعراج” في مسجد سعين |  2019-04-06 15:12:58 يوم العائلة في مركز ميتار الرواد عرابة |  2019-04-06 11:25:27 الطيبة الزعبية تفجع بوفاة الشاب محمد علي زعبي متأثرا باصابته بحادث طرق |  2019-04-06 10:12:04 نتنياهو يتراجع في استطلاعات الرأي |  2019-04-06 09:40:36 اطلاق نار على محل تجاري في مجد الكروم واصابة عامل |  2019-04-06 07:00:28 صلاح يقود ليفربول لإسقاط ساوثهامبتون واقتناص الصدارة |  2019-04-06 07:00:20 الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة واجواء صافية |  2019-04-06 07:00:41 أمريكا: لن نسمح للسعودية أن تصبح قوة نووية وتهدد إسرائيل |  2019-04-05 22:29:36 احياء يوم التراث في تيراسانطة الناصرة‎ |  2019-04-05 22:26:36 النائب جبارين: كيف يطلب "ميرتس" الصوت العربي ويصوّت ضد قانون المساواة؟ |  2019-04-05 22:20:12 اصابة شاب باطلاق نار في مدينة الطيبة |  2019-04-05 22:17:38 لقاء خريجي مدرسة وادي سلامه الابتدائية بعد 40 عاماً |  2019-04-05 22:13:57 مصرع الشاب عمار ناشف اثر تعرضه للدهس مدخل الطيبة |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

8 طرق طبيعية لمكافحة التهاب وألم المفاصل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يوجد أكثر من 100 نوع مختلف لالتهاب المفاصل، وتعد الشكوى الأساسية من قبل الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل هي آلام المفاصل.  وتكون عادةً الآلام ثابتة ويمكن أن تتركّز في المفصل المصاب.  وينتج ألم المفاصل عن الالتهاب الذي يحدث حول المفصل أو الأضرار التي تصيب المفصل بسبب المرض أو سلالات العضلات الناجمة عن حركات قوية على المفاصل وحالات التعب.  ووفقاً لما نشره موقع "WebMD" يمكن علاج الكثير من التهاب المفاصل وآلامها بطرق طبيعية بسيطة وسهلة للغاية كما يلي:  1- الزنجبيل  يعد هذا الجذر النفاث أحد العناصر الأساسية في الطب التقليدي، وقد اشتهر بخصائصه المهدئة للغثيان ومتاعب المعدة. لكن الزنجبيل يمكنه أيضًا محاربة الألم، بما في ذلك آلام المفاصل الناجمة عن الالتهابات. وتوصلت إحدى الدراسات إلى أن كبسولات الزنجبيل وكذلك الأدوية المضادة للالتهابات التي تصرف بدون وصفة طبية، مثل الإيبوبروفين، تعمل على تخفيف الآلام في الجسم بصفة عامة.


2- التوت والفراولة والبرتقال  يحتوي التوت على الكثير من المغذيات النباتية التي قد تقاوم الالتهاب وتخفف الألم. وإذا لم يكن موسم التوت، فيمكن للتوت البري المجمد أن يحتوي على نفس العناصر الغذائية، أو حتى أكثر من المغذيات الطازجة. ويمكن أن يكون للفواكه الأخرى التي تحتوي على مضادات الأكسدة والبوليفينول، بما في ذلك الفراولة والبرتقال، تأثير مهدئ مماثل.

3- بذور اليقطين  يعتبر بذر اليقطين مصدرا رائعا للماغنيسيوم، وهو معدن ربما يقلل من عدد حبوب الصداع النصفي التي تحصل عليها. ويساعد أيضًا في منع وعلاج مرض هشاشة العظام. ومن أجل الحصول على مزيد من الماغنيسيوم، يمكن إضافة اللوز والكاجو والخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة (مثل السبانخ واللفت) والفاصوليا والعدس إلى النظام الغذائي.

4- سمك السالمون  يتميز سمك السلمون بأنه غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية المضادة للالتهابات، والتي تساعد على تخفيف ألم المفاصل، بخاصة التهاب المفاصل الروماتويدي. وتعتبر الأنواع الأخرى من أسماك المياه الباردة، بما في ذلك سمك التونة، والسردين، والماكريل من الخيارات الجيدة أيضا. ولكن يجب تجنب سمط البلطي والسلور، إذ إنها على الرغم من أن ارتفاع مستويات أحماض أوميغا 6 الدهنية بها ربما تعزز الالتهاب.

5- الكركم  يمكن للكركم وهو أحد أنواع البهارات الذي يمنح للكاري لونه الأصفر البرتقالي الساطع، أن يؤثر على العديد من العمليات في الجسم، بما في ذلك الالتهاب. وبينت دراسات علمية، أجريت على أشخاص مصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي، أنه يؤثر بشكل إيجابي، حيث إن من تناولوا مكملات من الكركمين أمكنهم المشي بشكل أفضل وبدون آثار جانبية كالتي يمكن أن يتعرضوا لها من تعاطي الأدوية. ومن المعروف أن الفلفل الأسود يساعد على امتصاص الجسم للكركمين بنسب أعلى، لذا ينصح الخبراء بتناول مزيج من التوابل يحتوي على الكركمين والفلفل الأسود.

6- زيت الزيتون البكر  يحتوي زيت الزيتون البكر على مركب يسمى "أوليوكانثال"، الذي يحقق نتائج مماثلة لعقار إيبوبروفين المسكن للألم. كما يعمل زيت الزيتون البكر أيضًا كزيت للتشحيم بما يعني أنه يحافظ على انزلاق المفاصل بسلاسة ويحمى الغضروف من التآكل. ويساعد الأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام. وينصح بأنه عند استخدام زيت الزيتون البكر في الطهي أن يتم مراعاة الاحتفاظ بدرجات حرارة منخفضة (أقل من 410 درجات) حتى لا يتغير مذاقه، علما أنه لا يفقد فوائده العديدة عند الطهي.

7- الفلفل الحار  يمكن استخدامه كبخاخات، حيث إن المادة التي تعطي الفلفل الحار حرارته، معروفة جيداً بخصائصها المسكنة للألم ويتم استخدامها في تصنيع بعض أنواع الكريم لعلاج التهاب البشرة. وتشير بعض الأبحاث إلى أن تناول الفلفل الحار يقلل من الالتهابات ويمنعها أيضاً. ويفسر بعض الخبراء أن السبب المعروف قديما عن فائدة الفلفل الحار أنه حالة "الحرق" التي يسببها تناوله تجعل المخ يرسل إشارة للجهاز العصبي لإفراز الإندورفين، الذي يحول دون ظهور إشارات الألم.

8- نعناع  يخفف زيت النعناع من التشنجات المؤلمة والغازات والانتفاخ، التي تعد من السمات المميزة لمتلازمة القولون العصبي. أما شاي النعناع فهو مهدئ جيد لبضعة أعراض. وتذكر الموسوعات الطبية القديمة إلى أن الأبحاث المبكرة، أثبتت فعالية الشاي بالنعناع البرازيلي (المصنوع من نبات Hyptnis crenata) ويتم صرفه كمسكن للألم بوصفة طبية.
8 طرق طبيعية لمكافحة التهاب وألم المفاصل




كلمات متعلقة

8, طرق, طبيعية, لمكافحة, التهاب, وألم, المفاصل,

تابعونــا

للسيدات بعد الثلاثين.. لا تأكلي هذه الأطعمة! للسيدات بعد الثلاثين.. لا تأكلي هذه الأطعمة! 2019-04-06 | 10:17:46

كلما اقتربت المرأة من منتصف العمر ، يزداد خطر الإصابة بأمراض معينة، ويلعب النظام...

منظمة الصحة: متوسط العمر يرتفع 5.5 سنوات منظمة الصحة: متوسط العمر يرتفع 5.5 سنوات 2019-04-06 | 07:01:40

زاد متوسط العمر المتوقع خمس سنوات ونصف السنة بين العامين 2000 و2016 في العالم، بحسب ما...

عصير سريع التحضير يخلصك من "الشخير" واضطرابات النوم عصير سريع التحضير يخلصك من "الشخير" واضطرابات النوم 2019-04-04 | 18:11:51

يعاني الكثيرون من "الشخير" أثناء النوم، وفي أحيان كثيرة يصبح صوت الشخير عالياً...

تقنية جديدة للتخلص من تجلطات الساق تقنية جديدة للتخلص من تجلطات الساق 2019-04-04 | 16:56:37

خضعت بريطانية في الـ55 من عمرها، لعملية هي الأولى من نوعها في العالم، إذ تم إخراج...

أمراض خفية تكمن خلف عدم القدرة على النوم ليلا أمراض خفية تكمن خلف عدم القدرة على النوم ليلا 2019-04-04 | 14:18:41

يعاني الكثيرون من قلة النوم، حيث يجدون صعوبة في الحصول على ليلة نوم جيدة، ما قد...

عالم فاز بنوبل: لا يمكن التغلب على السرطان! عالم فاز بنوبل: لا يمكن التغلب على السرطان! 2019-04-04 | 12:45:23

قال عالم الكيمياء، أرييه فارشيل، الحائز جائزة نوبل في الكيمياء، إنه لا يمكن...

المشي 10 دقائق يوميا يحمي من إعاقة دائمة مستقبلا المشي 10 دقائق يوميا يحمي من إعاقة دائمة مستقبلا 2019-04-04 | 10:42:44

توصل العلماء من خلال متابعتهم للحالة الصحية للذين يعانون من التهاب المفاصل...

الشوكولاتة الداكنة تحميك من مرض خطير الشوكولاتة الداكنة تحميك من مرض خطير 2019-04-04 | 08:39:56

كشفت دراسة طبية حديثة أن تناول كميات قليلة من الشوكولا الداكنة يوميا، يخفض من ضغط...

لتحسين الحالة المزاجية.. 11 نوعا من الأطعمة السحرية لتحسين الحالة المزاجية.. 11 نوعا من الأطعمة السحرية 2019-04-03 | 22:55:06

مع تزايد ضغوط الحياة، يتوق كثير من الناس إلى سبيل لتحسين الحالة المزاجية وتخفيف...

لهذا السبب تناولي وجبة خفيفة أثناء رضاعة الطفل لهذا السبب تناولي وجبة خفيفة أثناء رضاعة الطفل 2019-04-03 | 15:45:49

توفر الرضاعة الطبيعية مجموعة كبيرة من الفوائد للطفل والأم، فهي تعزّز مناعة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids عبوة حريق شارع صلاح الدين القدس محكمة الصلح الشرطة مشتبه انتحال شخصية محامي الجديدة اعتقال الشرطة نصب احتيال الضريبة النائية تقليصات المنح الضريبية اغلاق شوارع القدس نهاريا عكا تظاهرات مفارق ثانوية البطوف عرابة احتفال تخريج الفوج طلابها الرابع مدينة مدرسة تخرج ضبط طن نصف لحوم ابادة مذبوحة بصورة غير قانونية اعتقال توقيف مشتبه مدينة شفاعمرومشتبهان من كفر قاسم الضلوع جريمة قتل الشابة ماجده ابو جابر عمال القفزة التكنولوجية الثانوية الناصرة مدرسة تحتفل تخريج الفوج ال 25 من طلابها الشاباك اعتقال خلية فتيان من بير السكة القاء الحجارة الزجاجات الحارقة على السيارات شارع 6 اخلاء مدرسة طمرة اصابات استنشاق دخان دون اصابات ابن خلدون قتلى مصرع حادث طرق مروع اليقيعة الشرطة مصابين مستشفى الرامة 3 قتلى بثمباشراونلاينمانشسترسيتيديناموكييفيلاشوتبث مباشر دوري ابطال اورباأحمد نعامنة مدير عرابة حفل تكريم تقاعد مربي مدرسة قرية عائلة تحذير ثلوج تساقط امطار هطول ثلوج مرتفعات جبل الشيخ عاصفة دائرة الارضاد الجوية فتيات الناصرة عيلوط اصابة حادث طرق مروع انقلاب سيارة هار يونا نتسيرت عيليت الأربعاء المقبل بداية تداول ورقة مالية جديدة فئة 200 شيكل
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com