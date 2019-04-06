تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-06 15:34:02 إيسكو يرفض خلع قميص ريال مدريد |  2019-04-06 15:24:34 شرطة الناصرة تستدعي سكرتير الجبهة دهامشة بسبب توزيع منشور انتخابي |  2019-04-06 15:21:07 الناصرة: احتفال حاشد في ذكرى “الإسراء والمعراج” في مسجد سعين |  2019-04-06 15:12:58 يوم العائلة في مركز ميتار الرواد عرابة |  2019-04-06 11:25:27 الطيبة الزعبية تفجع بوفاة الشاب محمد علي زعبي متأثرا باصابته بحادث طرق |  2019-04-06 10:12:04 نتنياهو يتراجع في استطلاعات الرأي |  2019-04-06 09:40:36 اطلاق نار على محل تجاري في مجد الكروم واصابة عامل |  2019-04-06 07:00:28 صلاح يقود ليفربول لإسقاط ساوثهامبتون واقتناص الصدارة |  2019-04-06 07:00:20 الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة واجواء صافية |  2019-04-06 07:00:41 أمريكا: لن نسمح للسعودية أن تصبح قوة نووية وتهدد إسرائيل |  2019-04-05 22:29:36 احياء يوم التراث في تيراسانطة الناصرة‎ |  2019-04-05 22:26:36 النائب جبارين: كيف يطلب "ميرتس" الصوت العربي ويصوّت ضد قانون المساواة؟ |  2019-04-05 22:20:12 اصابة شاب باطلاق نار في مدينة الطيبة |  2019-04-05 22:17:38 لقاء خريجي مدرسة وادي سلامه الابتدائية بعد 40 عاماً |  2019-04-05 22:13:57 مصرع الشاب عمار ناشف اثر تعرضه للدهس مدخل الطيبة |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ممثلة مصرية شهيرة: تمنيت أن أكون ذكراً ولست فخورة بأني أنثى



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تحدثت الممثلة المصرية سماح أنور عن الكثير من تفاصيل حياتها الخاصة، حيث أكدت أنها لم تتزوج سوى مرة واحدة، وأن كل ما تردد عن زواجها أكثر من مرة ليس له أساس من الصحة.  وأضافت أن سبب عدم تكرارها لتجربة الزواج هو شعورها بالسعادة الكبيرة عندما تكون بمفردها، فضلًا عن تعودها على العيش بمفردها، معلقة:”أنا معنديش مشكلة إني أكمل حياتي من غير زواج أو حب”.

 
وأشارت في حديثها ضمن برنامج “تحيا الستات” الذي تقدمه الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب، إلى أنها كانت تتمنى أن تكون ذكرًا بسبب شعورها بالانزعاج من نظرة المجتمع للأنثى، قائلة:”مجرد أنها ست تبقى مستباحة أو تابعة والكلام ده كله مغلوط.. عشان كده بتمنى إني أكون ولدًا”.  وتابعت:”لما بدأت الشغل قالوا عليا مسترجلة عشان أنا كنت بكره أوري أنوثتي في تعاملاتي لأني كنت بحس إنه شيء مهين بالنسبة لي.. فمكنتش فخورة أوي إني خلقت أنثى”.
ممثلة مصرية شهيرة: تمنيت أن أكون ذكراً ولست فخورة بأني أنثى




كلمات متعلقة

ممثلة, مصرية, شهيرة:, تمنيت, أن, أكون, ذكراً, ولست, فخورة, بأني, أنثى,

تابعونــا

اليسا تحتضن حبيبها في برومو “كرهني” اليسا تحتضن حبيبها في برومو “كرهني” 2019-04-06 | 10:16:22

شوقت النجمة اللبنانية إليسا جمهورها بطرح البرومو التشويقي لكليب اغنية كرهني دون...

سمية الخشاب تُحي حفل غنائي بالرياض لصالح ملتقى المرأة السعودية الثالث سمية الخشاب تُحي حفل غنائي بالرياض لصالح ملتقى المرأة السعودية الثالث 2019-04-05 | 18:38:19

أحيت النجمة سمية الخشاب بالأمس حفل غنائي بالرياض لصالح ملتقى المرأة السعودية...

أين ستحتفل سيرين عبد النور وزوجها فريد بعيد زواجهما الـ30؟ أين ستحتفل سيرين عبد النور وزوجها فريد بعيد زواجهما الـ30؟ 2019-04-04 | 18:07:50

في حلقة مُميّزة حلّت الفنّانة سيرين عبد النور ضيفة على هشام الهويش ببرنامجه...

أمينة خليل تخطف الأنظار بجلسة تصوير أبيض وأسود أمينة خليل تخطف الأنظار بجلسة تصوير أبيض وأسود 2019-04-04 | 15:39:58

خطفت الممثلة المصرية ​أمينة خليل​ الأنظار بجلسة تصوير جديدة بتوقيع المصورة يسرا...

نادين نجيم تفاجئ النجم قصي خولي في عيد ميلاده (فيديو) نادين نجيم تفاجئ النجم قصي خولي في عيد ميلاده (فيديو) 2019-04-04 | 14:00:03

قامت النجمة اللبنانية الشهيرة، نادين نجيم، بتحضير مفاجأة للنجم السوري، قصي خولي،...

نانسي عجرم تبدأ معاناة الأمومة.. صور نانسي عجرم تبدأ معاناة الأمومة.. صور 2019-04-04 | 12:45:32

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع...

أنابيلا هلال قريباً على مسرح جوائز الإيمي أنابيلا هلال قريباً على مسرح جوائز الإيمي 2019-04-04 | 10:40:41

كشفت مقدمة البرامج ​أنابيلا هلال​عن مفاجأة مميزة تلقتها، إذ تم اختيارها وحدها...

بسمة بوسيل توضح حقيقة زواج تامر حسني عليها بسمة بوسيل توضح حقيقة زواج تامر حسني عليها 2019-04-04 | 08:50:39

ردت الفنانة المعتزلة ​بسمة بوسيل​ على الأخبار التي تحدثت عن زواج ​تامر حسني​...

حاتم عمور يطرح أغنيته الجديدة بلا عنوان على يوتيوب حاتم عمور يطرح أغنيته الجديدة بلا عنوان على يوتيوب 2019-04-03 | 20:19:51

أطلق النجم المغربي حاتم عمور أغنية جديدة تحمل إسم " بلا عنوان " وذلك على طريقة...

بطلة ” باب الحارة “وفاء موصللي في المستشفى بطلة ” باب الحارة “وفاء موصللي في المستشفى 2019-04-03 | 15:45:28

انتشرت عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثلة السورية ​#وفاء_موصللي...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طرعان تحتفل اضاءة شجرة الميلاد احتفال قرية مشاركة واسعة أفعى داخل خزانة الكهرباء جت قرية موظف شركة الكهرباء صعقة كهربائية بيرم كيال لاعب الموسم برايتون الانجليزي موسم افضل الكسيفة حملة واسعة الشرطة تفتيش اعتقال فلسطينيين بدون تصاريح تحرير مخالفات سير سيارات ذخيرة الضريبة النائية تقليصات المنح الضريبية اغلاق شوارع القدس نهاريا عكا تظاهرات مفارق حرق مركبة سيارة اضرام النار اطلاق نار فيد قرية دير حنا الشرطة تحققاحمد غليون ام الفحم وفاة غرق تشييع جثمان مقبرة الجبارين حي تفتيش عمال المشهد سكين مطبخ فواكه ازفلت انبطاح شارع يوكنعام محمد القيق الاسير الصحفي شعارات احتجاجا نصرة مظاهرة امام مستشفى العفولة هعيمك حافلات عشرات احتراق رمات غان اطفاء اخماد فضيحة جنسية نشر تهديد اعتقالات شابان شابتان علاقة حميمة شابة تصوير فيديواضراب اجتماع طارئ لجنة متابعة مجلس عارة عرعره مظاهرة اليمين المتطرف نشأت ملحم كفر قرع قتل جريمة الشاب رضا محمد عثامنة لجنة شعبية استنكار العنفتصويت باقة الغربية الرئاسة مرشحو انتخابات اقتراع الحاجة سريا عبد الحميد تلتقي خالها من لبنان بعد فراق 35 عاما في مكة المكرمة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com