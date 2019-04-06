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شرطة الناصرة تستدعي سكرتير الجبهة دهامشة بسبب توزيع منشور انتخابي



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تلقى سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة ظهر اليوم السبت استدعاء من شرطة الناصرة، بسبب قيام عشرات ناشطي جبهة الناصرة الديمقراطية توزيع منشور الجبهة- التغيير الانتخابي، وبزعم أنها مسيرة لم تحصل على ترخيص. وحذرت جبهة الناصرة من هذا الاستفزاز السياسي، مؤكدة أنه جاء بناء على أوامر عليا.


وكان العشرات من ناشطي جبهة الناصرة الديمقراطية قد شاركوا في توزيع النداء الأخير لقائمة "الجبهة الديمقراطية- العربية للتغيير"، بمشاركة النائب أيمن عودة. وفي بدايات المسيرة، لوحظ تحرك نشط لبوليس الناصرة، وفي مرحلة ما تصاعد استفزازهم، واستدعوا سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة منصور دهامشة، وحرر له عنصر البوليس استدعاء للتحقيق في مركز البوليس في المسكوبية في الناصرة، بزعم أن المسيرة لم تحصل على ترخيص.

وقالت جبهة الناصرة الديمقراطية، إن ما أقدم عليه بوليس الناصرة هو استفزاز سياسي غير مسبوق، وبالتأكيد جاء بأوامر عليا من جهات سياسية، تستهدف الجبهة الديمقراطية. وشددت الجبهة، على أن بوليس الناصرة، كسائر البوليس في البلاد، يتجاهل العنف المستشري، ويصب جاب غصبه سياسيا على جماهيرنا العربية، ليؤكد من جديد أنه بوليس سياسي كما هو قائم في الأنظمة الاستبدادية والعنصرية في العالم.

ودعت جبهة الناصرة للرد على هذه العربدة وهذا الاستفزاز بأكبر مشاركة في التصويت يوم الثلاثاء القريب، ودعم قائمة الجبهة- التغيير وحرفيها "و م"، لنكون قوة اكبر في وجه الفاشية والبوليس السياسي وأسياده.
شرطة الناصرة تستدعي سكرتير الجبهة دهامشة بسبب توزيع منشور انتخابي




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