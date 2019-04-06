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يوم العائلة في مركز ميتار الرواد عرابة



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



اقيم في مركز ميتار الرواد عرابة ومديرته خلود ذباج خطيب  يوم العائلة بحضور اهالي الطلاب والمدير العام للمركز د صالح دراوشه ومدير قسم الرفاه الاجتماعي ببلدية عرابة خالد شلش وعضو البلدية سامر عاصله واقيمت فعاليات متعددة شملت بناءمنتجات من الشمع وزاوية الفنون والاشغال اليدوية فنون رسم بالحناء .


والقيت كلمات الاولى لمدير المركز خلود خطيب ذباح التي رحبت بالحضور وكانت كلمة للمدير العام الدكتور صالح دراوشه الذي اكد على اهمية دعم الطلاب وان تعامل طاقم الميتار للطلاب كافراد عائلة واحدة وكانت كلمة لمدير قسم الرفاه خالد شلش وكلمة للطلاب اعربوا من خلالها عن تفاني طاقم الميتار بخدمة طلابها .

والجدير ذكره بان مركز ميتار الرواد مركز داعم متعدد المجالات للشبيبة تحت رعاية قسم الرفاه في بلدية عرابة وثد تناول الحضور طعام الغداء .




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