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الطيبة الزعبية تفجع بوفاة الشاب محمد علي زعبي متأثرا باصابته بحادث طرق



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فجعت قرية الطيبة الزعبية صباح اليوم بنبأ وفاة الشاب محمد علي بيك زعبي (أبو علي) عن عمر يناهز الـ43 عامًا متأثرًا بجراحه اثر تعرض شاحنته لحادث طرق واحتراق في شهر آب الماضي قرب الطيبة الزعبية.

المرحوم نقل آنذاك إلى المستشفى، بحالة حرجة، واليوم أعلن عن وفاته.


وسيشيع جثمانه الطاهر اليوم السبت بعد صلاة العصر من بيته الكائن في قرية الطيبة الزعبية إلى مسجد القرية ومن ثم إلى مثواه الأخير.





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