الطيبة, الزعبية, تفجع, بوفاة, الشاب, محمد, علي, زعبي, متأثرا, باصابته, بحادث, طرق,

المرحوم نقل آنذاك إلى المستشفى، بحالة حرجة، واليوم أعلن عن وفاته.
وسيشيع جثمانه الطاهر اليوم السبت بعد صلاة العصر من بيته الكائن في قرية الطيبة الزعبية إلى مسجد القرية ومن ثم إلى مثواه الأخير.
المرحوم نقل آنذاك إلى المستشفى، بحالة حرجة، واليوم أعلن عن وفاته.
وسيشيع جثمانه الطاهر اليوم السبت بعد صلاة العصر من بيته الكائن في قرية الطيبة الزعبية إلى مسجد القرية ومن ثم إلى مثواه الأخير.
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