مفاجأة, في, قائمة, ريال, مدريد, لمواجهة, إيبار,

شهدت قائمة الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، لمباراة إيبار، في إطار الجولة الـ31 من منافسات الدوري الإسباني، والمقررة غدا السبت، مفاجأة.

وخرج قائد الملكي، سيرجيو راموس، والمهاجم ماريانو دياز، من القائمة، بينما يغيب أيضا كل من مارسيلو بسبب الإيقاف، وتيبو كورتوا وداني كارفاخال وماركوس يورينتي وفينسيوس، للإصابة.ويعد استبعاد راموس وماريانو، بمثابة مفاجأة خاصة بعد الخسارة من فالنسيا على ملعب ميستايا، وحاجة الفريق لدفعة.وتضم القائمة كل من نافاس ولوكا زيدان وموحا وأودريوزولا وفاران وناتشو وباييخو وريجيلون وكاسيميرو وفيدي فالفيردي وكروس ومودريتش وسيبايوس وإيسكو وأسينسيو وإبراهيم دياز وفاسكيز وبيل وبنزيما.وكان زيدان، أكد خلال تصريحات نقلتها صحيفة ماركا، تمهيدا للقاء، أن "الفريق سينهي الموسم بشكل جيد مع اللاعبين الموجودين، وسيشارك الجميع في المباريات الثمانية المتبقية".