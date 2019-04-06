تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-06 11:25:27 الطيبة الزعبية تفجع بوفاة الشاب محمد علي زعبي متأثرا باصابته بحادث طرق |  2019-04-06 10:12:04 نتنياهو يتراجع في استطلاعات الرأي |  2019-04-06 09:40:36 اطلاق نار على محل تجاري في مجد الكروم واصابة عامل |  2019-04-06 07:00:28 صلاح يقود ليفربول لإسقاط ساوثهامبتون واقتناص الصدارة |  2019-04-06 07:00:20 الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة واجواء صافية |  2019-04-06 07:00:41 أمريكا: لن نسمح للسعودية أن تصبح قوة نووية وتهدد إسرائيل |  2019-04-05 22:29:36 احياء يوم التراث في تيراسانطة الناصرة‎ |  2019-04-05 22:26:36 النائب جبارين: كيف يطلب "ميرتس" الصوت العربي ويصوّت ضد قانون المساواة؟ |  2019-04-05 22:20:12 اصابة شاب باطلاق نار في مدينة الطيبة |  2019-04-05 22:17:38 لقاء خريجي مدرسة وادي سلامه الابتدائية بعد 40 عاماً |  2019-04-05 22:13:57 مصرع الشاب عمار ناشف اثر تعرضه للدهس مدخل الطيبة |  2019-04-05 18:47:01 النائب يوسف جبارين يهنئ هبوعيل ام الفحم: انجاز لكل المجتمع العربي |  2019-04-05 18:43:23 "أن تحب" عمل غنائي جديد للشاعر الفلسطيني مروان مخول غناء أميمة الخليل وألحان مرسيل خليفة |  2019-04-05 18:38:19 سمية الخشاب تُحي حفل غنائي بالرياض لصالح ملتقى المرأة السعودية الثالث |  2019-04-05 18:35:14 مصرع الشاب تيسير حموده من البعينة بحادث طرق مروع على شارع 22 قرب كريات اتا |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مفاجأة في قائمة ريال مدريد لمواجهة إيبار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شهدت قائمة الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، لمباراة إيبار، في إطار الجولة الـ31 من منافسات الدوري الإسباني، والمقررة غدا السبت، مفاجأة. 

وخرج قائد الملكي، سيرجيو راموس، والمهاجم ماريانو دياز، من القائمة، بينما يغيب أيضا كل من مارسيلو بسبب الإيقاف، وتيبو كورتوا وداني كارفاخال وماركوس يورينتي وفينسيوس، للإصابة.
ويعد استبعاد راموس وماريانو، بمثابة مفاجأة خاصة بعد الخسارة من فالنسيا على ملعب ميستايا، وحاجة الفريق لدفعة.
وتضم القائمة كل من نافاس ولوكا زيدان وموحا وأودريوزولا وفاران وناتشو وباييخو وريجيلون وكاسيميرو وفيدي فالفيردي وكروس ومودريتش وسيبايوس وإيسكو وأسينسيو وإبراهيم دياز وفاسكيز وبيل وبنزيما.
وكان زيدان، أكد خلال تصريحات نقلتها صحيفة ماركا، تمهيدا للقاء، أن "الفريق سينهي الموسم بشكل جيد مع اللاعبين الموجودين، وسيشارك الجميع في المباريات الثمانية المتبقية".
مفاجأة في قائمة ريال مدريد لمواجهة إيبار




كلمات متعلقة

مفاجأة, في, قائمة, ريال, مدريد, لمواجهة, إيبار,

تابعونــا

صلاح يقود ليفربول لإسقاط ساوثهامبتون واقتناص الصدارة صلاح يقود ليفربول لإسقاط ساوثهامبتون واقتناص الصدارة 2019-04-06 | 07:00:28

حقق ليفربول فوزا في غاية الأهمية على مضيفه ساوثهامبتون، بنتيجة 3-1 مساء الجمعة، في...

مانشستر يونايتد يرفض الاستسلام في معركة دي خيا مانشستر يونايتد يرفض الاستسلام في معركة دي خيا 2019-04-04 | 20:33:00

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الخميس، عن موقف نادي مانشستر يونايتد من بيع حارسه...

توخيل عن هدف فيراتي: يبدو أنه أكل شيئا ما بإيطاليا توخيل عن هدف فيراتي: يبدو أنه أكل شيئا ما بإيطاليا 2019-04-04 | 18:06:02

علق توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، على الهدف الذي سجله لاعب وسط الفريق ماركو...

"اليوفي" يمدد عقد ماندزوكيتش حتى 2021 "اليوفي" يمدد عقد ماندزوكيتش حتى 2021 2019-04-04 | 16:55:05

أعلن نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي، الخميس، عن تمديد عقد مهاجمه الكرواتي...

زيدان يفاجئ الجميع بشأن مارسيلو زيدان يفاجئ الجميع بشأن مارسيلو 2019-04-04 | 15:35:14

دافع مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، عن لاعبه البرازيلي المخضرم...

غوارديولا : فودين سيكون له شأن كبير مستقبلا غوارديولا : فودين سيكون له شأن كبير مستقبلا 2019-04-04 | 14:14:42

توقع بيب غوارديولا، المدير الفني الإسباني لنادي مانشستر سيتي، أن يلعب النجم...

زيدان: هناك طريقة واحدة لفوز ريال مدريد بـ"الليغا" زيدان: هناك طريقة واحدة لفوز ريال مدريد بـ"الليغا" 2019-04-04 | 12:45:55

بالرغم من الهزيمة التي تكبدها ريال مدريد أمس أمام فالنسيا في الدوري الإسباني،...

إدخال أسطورة كرة القدم بيليه للمستشفى في فرنسا إدخال أسطورة كرة القدم بيليه للمستشفى في فرنسا 2019-04-04 | 10:41:34

أدخل أسطورة كرة القدم، البرازيلي بيليه البالغ من العمر 78 عاما، اليوم المستشفى في...

فيديو.. نيمار يرد على دعوة نتنياهو زيارة اسرائيل فيديو.. نيمار يرد على دعوة نتنياهو زيارة اسرائيل 2019-04-04 | 08:30:28

رحّب الدولي البرازيلي نيمار نجم باريس سان جرمان الفرنسي بالدعوة التي وجهها له...

فالنسيا يُلحق بزيدان الهزيمة الأولى في ولايته الثانية فالنسيا يُلحق بزيدان الهزيمة الأولى في ولايته الثانية 2019-04-04 | 00:42:34

حقق فالنسيا انتصارا ثمينًا على ريال مدريد بنتيجة (2-1)، ضمن منافسات الجولة الـ30 من...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids رئيس بلدية طمرة سهيل ذياب التحقيق الشرطة هدم بيت استجواب ازدحامات شارع الساحل احتراق شاحنة نفايات جمع قرب نتانيا تشييع جثمان رئيس مجلس عرابة السابق فضل نعامنة قرية جنازة أردوغان طارق عبد الحميد بلدة كفر مندا أول مولود زياد نصار طفل يحمل اسم الرئيس التركي مصرع شابين رهط اصابة علي الهزيل يوسف ابراهيم اخرين حادث طرق مروع بيت كامه انقلاب سيارة الجنوب النقب سطو مسلح اطلاق نار محطة وقود اعتقال شابين مانشستر سيتي يعبر لنصف نهائي دوري الأبطال على أكتاف سان. جيرمان.فيرا بابون بيت لحم رئيسة بلدية شجرة الميلاد سلام شفاعمرو المصادقة الخارطة الهيكيلية الرئيس عنبتاوي يستهجن موقف الجبهة ايداع مصرع فتى ابراهيم ابو لسان من يافا حادث طرق مرع دراجة نارية الناصرة دوار شهاب الدين تواجد مكيف للشرطة تظاهرة رفع شعارات مصرهع الشاب حسين ابو رعد ام الفحم اطلاق نار حفل قران سهرة حناء قاعة دعاء ابو شرخ اطلاق سراح اشقاء جريمة ضلوع شبهات قتل اطلاق نار طليق المرحومة ابنهسخنين مواجهات اعتقالات شرطة خلفية بيتار القدس ابناء سخنينمخدرات مطار بن غوريون اعتقال مشتبهين محاولة تهريب شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com