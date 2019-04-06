تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-06 11:25:27 الطيبة الزعبية تفجع بوفاة الشاب محمد علي زعبي متأثرا باصابته بحادث طرق |  2019-04-06 10:12:04 نتنياهو يتراجع في استطلاعات الرأي |  2019-04-06 09:40:36 اطلاق نار على محل تجاري في مجد الكروم واصابة عامل |  2019-04-06 07:00:28 صلاح يقود ليفربول لإسقاط ساوثهامبتون واقتناص الصدارة |  2019-04-06 07:00:20 الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة واجواء صافية |  2019-04-06 07:00:41 أمريكا: لن نسمح للسعودية أن تصبح قوة نووية وتهدد إسرائيل |  2019-04-05 22:29:36 احياء يوم التراث في تيراسانطة الناصرة‎ |  2019-04-05 22:26:36 النائب جبارين: كيف يطلب "ميرتس" الصوت العربي ويصوّت ضد قانون المساواة؟ |  2019-04-05 22:20:12 اصابة شاب باطلاق نار في مدينة الطيبة |  2019-04-05 22:17:38 لقاء خريجي مدرسة وادي سلامه الابتدائية بعد 40 عاماً |  2019-04-05 22:13:57 مصرع الشاب عمار ناشف اثر تعرضه للدهس مدخل الطيبة |  2019-04-05 18:47:01 النائب يوسف جبارين يهنئ هبوعيل ام الفحم: انجاز لكل المجتمع العربي |  2019-04-05 18:43:23 "أن تحب" عمل غنائي جديد للشاعر الفلسطيني مروان مخول غناء أميمة الخليل وألحان مرسيل خليفة |  2019-04-05 18:38:19 سمية الخشاب تُحي حفل غنائي بالرياض لصالح ملتقى المرأة السعودية الثالث |  2019-04-05 18:35:14 مصرع الشاب تيسير حموده من البعينة بحادث طرق مروع على شارع 22 قرب كريات اتا |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

للسيدات بعد الثلاثين.. لا تأكلي هذه الأطعمة!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كلما اقتربت المرأة من منتصف العمر ، يزداد خطر الإصابة بأمراض معينة، ويلعب النظام الغذائي دوراً هائلاً في الوقاية من السرطان ومرض السكري وأمراض القلب، وذلك وفقاً لتقرير موقع "health"، وبالتالي فإن التخلص من بعض الأشياء السيئة يزيد من احتمالات بقائك بصحة جيدة.  الزبادي ذو النكهات  تحتوي أصناف الزبادى ذي النكهات على السكر المضاف في كل وجبة.

الصويا  هنا عنصر آخر من المفترض أن يكون صحيًا ولكن في الواقع ليس أفضل من اللحم الذي تحاول استبداله، فقد يؤدي الصويا إلى زيادة الالتهابات في الجسم وقد يتعارض مع وظائف الغدة الدرقية.
الأسماك المستزرعة  حوالي 70% من الأسماك التي ستجدها في السوق هي أسماك مستزرعة، لكنك يجب تجنب تلك الأسماك المستزرعة لأنه يتم إطعامها نظامًا غذائيًا ممتلئًا بالمضادات الحيوية، بالإضافة إلى طعام مصبوغ خصيصًا لتلوين اللحوم بطريقة تجعلها تبدو صحية.
الخبز الأبيض  الخبز الأبيض يرفع نسبة السكر في الدم ولا يحتوي على أي من الفيتامينات والمعادن الموجودة في القمح الكامل، كما يحتوي الخبز الأبيض أيضًا على ألياف أقل من القمح الكامل، وتساعد الألياف مع تقدم العمر فى الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.
عصير الفاكهة  عندما يتم استخراج العصير من الفاكهة، يفقد كل الألياف المفيدة منه، وتساعد الألياف على تخفيف معدل السكر في مجرى الدم، كما أن معظم العصائر التجارية مليئة بالسكر، وغالبًا ما يتم تبخيرها، مما يعني أن أي مواد غذائية حساسة للحرارة يتم إتلافها قبل أن يصل المنتج إليك.
للسيدات بعد الثلاثين.. لا تأكلي هذه الأطعمة!




كلمات متعلقة

للسيدات, بعد, الثلاثين.., لا, تأكلي, هذه, الأطعمة!,

تابعونــا

منظمة الصحة: متوسط العمر يرتفع 5.5 سنوات منظمة الصحة: متوسط العمر يرتفع 5.5 سنوات 2019-04-06 | 07:01:40

زاد متوسط العمر المتوقع خمس سنوات ونصف السنة بين العامين 2000 و2016 في العالم، بحسب ما...

عصير سريع التحضير يخلصك من "الشخير" واضطرابات النوم عصير سريع التحضير يخلصك من "الشخير" واضطرابات النوم 2019-04-04 | 18:11:51

يعاني الكثيرون من "الشخير" أثناء النوم، وفي أحيان كثيرة يصبح صوت الشخير عالياً...

تقنية جديدة للتخلص من تجلطات الساق تقنية جديدة للتخلص من تجلطات الساق 2019-04-04 | 16:56:37

خضعت بريطانية في الـ55 من عمرها، لعملية هي الأولى من نوعها في العالم، إذ تم إخراج...

أمراض خفية تكمن خلف عدم القدرة على النوم ليلا أمراض خفية تكمن خلف عدم القدرة على النوم ليلا 2019-04-04 | 14:18:41

يعاني الكثيرون من قلة النوم، حيث يجدون صعوبة في الحصول على ليلة نوم جيدة، ما قد...

عالم فاز بنوبل: لا يمكن التغلب على السرطان! عالم فاز بنوبل: لا يمكن التغلب على السرطان! 2019-04-04 | 12:45:23

قال عالم الكيمياء، أرييه فارشيل، الحائز جائزة نوبل في الكيمياء، إنه لا يمكن...

المشي 10 دقائق يوميا يحمي من إعاقة دائمة مستقبلا المشي 10 دقائق يوميا يحمي من إعاقة دائمة مستقبلا 2019-04-04 | 10:42:44

توصل العلماء من خلال متابعتهم للحالة الصحية للذين يعانون من التهاب المفاصل...

الشوكولاتة الداكنة تحميك من مرض خطير الشوكولاتة الداكنة تحميك من مرض خطير 2019-04-04 | 08:39:56

كشفت دراسة طبية حديثة أن تناول كميات قليلة من الشوكولا الداكنة يوميا، يخفض من ضغط...

لتحسين الحالة المزاجية.. 11 نوعا من الأطعمة السحرية لتحسين الحالة المزاجية.. 11 نوعا من الأطعمة السحرية 2019-04-03 | 22:55:06

مع تزايد ضغوط الحياة، يتوق كثير من الناس إلى سبيل لتحسين الحالة المزاجية وتخفيف...

لهذا السبب تناولي وجبة خفيفة أثناء رضاعة الطفل لهذا السبب تناولي وجبة خفيفة أثناء رضاعة الطفل 2019-04-03 | 15:45:49

توفر الرضاعة الطبيعية مجموعة كبيرة من الفوائد للطفل والأم، فهي تعزّز مناعة...

اتباع نظام غذائي نباتي يحد من التهاب اللثة اتباع نظام غذائي نباتي يحد من التهاب اللثة 2019-04-03 | 14:45:59

كشفت دراسة ألمانية حديثة، أن المواظبة على اتباع نظام غذائي نباتي غني بمضادات...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سخنين فريق اتحاد ابناء مكابي تل ابيب مباراة ستاد الدوحة لقاء جمهور طعن جندي شاب عربي من سكان الشمال ليف كنمفراتس حسفا مشتبه فر من المكان شوهم ابراهيم سعد مصرع عامل طرعان سقط ارتفاع شاهق الطابق الثالث سخنين مكابي تل ابيب مباراة نصف نهائي كأس الدولة مباراة خسارة التحقيق موظف بارز كبار الموظفين مجلس محلي ساجورخالد جنيدي القدس دراجة نارية حادث طرق مروع مستشفى رفع صور منفذي عمليات فيسبوك صفحة نتسيرت عيليت الضفة أصله طبيب نساء مخالفات جنسية متعالجات لديه عيادة الناصرة اعتقال شرطة تحقيق خالفات سير حملة شرطة تحرير ام الفحم سيارات مكثفة الجش احتفال احد الشعانين قداس مسيرة كشفية سعف النخيل الاطفال حفاظ طفل رضيع 1600 حبة اسكتازي الخليل معبر النبي الشيخ حسين الاردناصابة حرجة شاب يافة الناصرة تعرض لاطلاق نار مصرع رجل صلاح حمودهاصابة خطيرة حادث شاحنتين مفرق عمكيم العفولة مدينة سائق شرطة اسعاف كرمئيل كوكب ابو الهيجا مسيرة الاقصى المسجد تضامناانتحال شخصية محامي عرابة مدينة اعتقال شاب سخنين القدس مبالغ مختلفة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com