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اليسا تحتضن حبيبها في برومو “كرهني”



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شوقت النجمة اللبنانية إليسا جمهورها بطرح البرومو التشويقي لكليب اغنية كرهني دون ان تحدد موعد طرحه.

ونشرت إليسا على حسابها بتويتر صورة لها وهي تحتضن حبيبها في كليب أغنية “كرهني”، وكشفت عن أول لقطة به لتشوق الجمهور، قبل أن تطرح البرومو وتحمس الجمهور لمشاهدة القصة الدرامية الجديدة التي تقدمها إليسا في الكليب في تعاونها الجديد مع المخرجة انجي جمال.
اليسا تحتضن حبيبها في برومو “كرهني”




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