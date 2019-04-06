اطلاق, نار, على, محل, تجاري, في, مجد, الكروم, واصابة, عامل,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أن رجل يبلغ من العمر 50 عاماً من مجد الكروم اصيب بجراح متوسطة جراء اطلاق نار على مجل تجاري يعمل فيه بالبلدة صباح اليوم السبت .

وأضاف البيان ان مجهولون وصلوا الى احد المحلات التجارية في مجد الكروم واطلقوا النار مما ادى الى اصابة عامل بالمكان , الطواقم الطبية وصلت للمكان ونقلت المصاب للمستشفى لاستكمال العلاج .الشرطة باشرت التحقيق .