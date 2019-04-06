صلاح, يقود, ليفربول, لإسقاط, ساوثهامبتون, واقتناص, الصدارة,

حقق ليفربول فوزا في غاية الأهمية على مضيفه ساوثهامبتون، بنتيجة 3-1 مساء الجمعة، في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم ساوثهامبتون، أولا عن طريق شين لونج (ق9) قبل أن يسجل نابي كيتا التعادل للفريق الضيف بالدقيقة 36، وانتظر ليفربول حتى الدقيقة 80 لإحراز هدف التقدم بإمضاء النجم المصري محمد صلاح، ثم جاء الدور على جوردان هندرسون ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 86.وبهذه النتيجة، اعتلى ليفربول صدارة الدوري برصيد 82 نقطة، بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي الذي يملك مباراة مؤجلة، أما ساوثهامبتون، فتجمد رصيده عند 33 نقطة في المركز 16.ولجأ مدرب ليفربول يورجن كلوب إلى طريقة اللعب المعتادة 4-3-3، ولم تشهد التشكيلة تغييرات عديدة، فتكون الخط الدفاعي من الرباعي ترينت ألكسندر أرنولد وجويل ماتيب وفيرجيل فان ديك وآندي روبرتسون.ولعب البرازيلي فابينيو كلاعب وسط متأخر خلف الثنائي جورجينيو فينالدوم ونابي كيتا، أما خط الهجوم، فتشكل كالعادة من الثلاثي ساديو ماني ومحمد صلاح وروبرتو فيرمينو.في الناحية المقابلة، اعتماد ساوثهامبتون على طريقة اللعب 3-5-2، فوقف في الخط الخلفي كل من يانيك فيسترجارد ومايا يوشيدا ويان بيدناريك، وتواجد يان فاليري ورايان بيرتراند على الطرفين، فيما تبادل أوريول روميو وجيمس وارد-براوس وبيير إميلي هويبرج الأدوار في وسط الملعب، بهدف مساندة ثنائي الهجوم ناثان ريدموند وشين لونج.