منظمة, الصحة:, متوسط, العمر, يرتفع, 5.5, سنوات,

زاد متوسط العمر المتوقع خمس سنوات ونصف السنة بين العامين 2000 و2016 في العالم، بحسب ما أعلنت منظمة الصحة العالمية، مشددة على استمرار التفاوت بين الدول الغنية والفقيرة.

وفي حين كان يمكن للشخص المولود العام 2000 الأمل بالعيش 66,5 عاما بشكل وسطي، فإن الذين ولدوا في 2016 يمكنهم الأمل بالعيش حتى 72 عاما.وهذا التقدم عائد بجزء منه إلى التراجع الكبير في وفيات الأطفال دون سن الخامسة ولا سيما في إفريقيا جنوب الصحراء حيث أحرز تقدم في مكافحة الملاريا والحصبة وأمراض أخرى معدية على ما تفيد منظمة الصحة العالمية.وزاد متوسط العمر المتوقع كذلك بفضل التقدم المحرز في مكافحة مرض الإيدز الذي اجتاح جزءا كبيرا من أفريقيا في الستينات.ولكن يبقى التفاوت كبيرا بين الدول المتطورة والنامية.وفي الدول ذات المداخيل المتدنية يقل متوسط العمر المتوقع 18,1 سنة عن ذلك المسجل في الدول المرتفعة الدخل.ويبقى متوسط العمر المتوقع في صفوف النساء أعلى (74,2 سنة) منه لدى الرجال (69,8 سنة).