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الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة واجواء صافية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يكون الجو اليوم السبت غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ ارتفاع أخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام،الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.


الاحد: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ،ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، ويحتمل سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة واجواء صافية




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