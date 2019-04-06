الطقس:ارتفاع, طفيف, على, درجات, الحرارة, واجواء, صافية,

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احييت مدرسة تيراسنطه في الناصرة اليوم التراثي الذي تكلل بالعرس العربي بكل...
في تعقيبه على المؤتمر الصحفي لحزب ميرتس الّذي عقد امس في الناصرة، انتقد النائب د....
اصيب شاب مساء اليوم الجمعة بجراح متوسطة اثر تعرضه لاطلاق نار في شارع 24 في مدينة...
شهدت قاعة مدرسة وادي سلامه لقاء لخريجي المدرسة الابتدائية بعد 40 عاما شمل الفوج...
لقي الشاب عمار ناشف(25عاماً)مصرعه اثر تعرضه للدهس على الشارع الرئيسي في مدينة...
أعرب النائب د. يوسف جبارين عن سعادته البالغة بصعود فريق هبوعيل ام الفحم الى الدرجة...
أن تحب مطوّلة غنائية جديدة أطلقت هذا الأسبوع للفنانة أميمة الخليل وكورال الفيحاء...
لقي الشاب تيسير علي حمودة البالغ من العمر 19 عاماً من سكان البعينة نجيدات مصرعه في...
تحتضن جمعيه فيرايتي اولادها بيوم كيف فعاليات رقص اغاني محطات ترفيهه بيوم اللعمال...
وقع قبل قليل حادث طرق قد وقع في مدخل مدينة ام الفحم مما اسفر عن اصابة ٣ اشخاص وصفت...