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أمريكا: لن نسمح للسعودية أن تصبح قوة نووية وتهدد إسرائيل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أجرى بومبيو حوارا مع قناة "سي بي إس" الأمريكية، مساء الجمعة، جاء فيه أن الإدارة الأمريكية لن تسمح للمملكة العربية السعودية بأن تصبح قوة نووية وتهدد إسرائيل.وأكدت القناة العبرية الـ"13" العبرية، مساء الجمعة، أن وزير الخارجية الأمريكي قد شدد على أن بلاده لن تسمح للسعودية أن تصبح قوة نووية، وتهدد الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل معا.  وأضاف بومبيو: لن نكتب شيكا بـ150 مليار دولار إلى السعودية ونمنحهم القدرة على تهديد الولايات المتحدة وإسرائيل.  وفي السياق نفسه، نشر موقع "بلومبرغ"، 3 أبريل، تقريرا بناء على صور للأقمار الصناعية، يقول بأن السعودية قريبة من إتمام بناء أو مفاعل نووي لها غرب مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا في الرياض.  وصرح المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، روبرت كيلي، للموقع ذاته، بأن هناك احتمالا كبيرا للغاية بأن هذه الصور تظهر أول منشأة نووية في السعودية، فيما كانت وزارة الطاقة السعودية قد أعلنت في بيان لها إن الغرض من المنشأة هو المشاركة في أنشطة علمية وبحثية وتعليمية وسلمية، وأن بناء المفاعل يجري بشفافية، وأن المملكة وقعت على كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بعدم الانتشار النووي، مؤكدة أن المنشأة مفتوحة للزوار.
أمريكا: لن نسمح للسعودية أن تصبح قوة نووية وتهدد إسرائيل




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