احياء, يوم, التراث, في, تيراسانطة, الناصرة‎,

احييت مدرسة تيراسنتا في الناصرة اليوم التراثي الذي تكلل بالعرس العربي بكل تقاليده حنا العروس، زيانة العريس، الدبكة وزفة العروسين..وقد تزين المعلمون والطلاب بالزي الفلكلوري الشعبي..

كان يوما مميزا بالفرح والحميمية والأجواء الرائعة..الشكر الكبير لمجلس الطلاب على تنظيمه ورعايته لهذا اليرنامج...مبارك للعروسين ودامت الأفراح عامرة بديار تيراسانطة..