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اصابة شاب باطلاق نار في مدينة الطيبة



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اصيب شاب مساء اليوم الجمعة بجراح متوسطة اثر تعرضه لاطلاق نار في شارع 24 في مدينة الطيبة .

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب المصاب الى مستشفى مئير في كفار سابا لاستكمال العلاج .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة شاب باطلاق نار في مدينة الطيبة




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