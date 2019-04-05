لقاء, خريجي, مدرسة, وادي, سلامه, الابتدائية, بعد, 40, عاماً,

شهدت قاعة مدرسة وادي سلامه لقاء لخريجي المدرسة الابتدائية بعد 40 عاما شمل الفوج على 18 خريج وخريجة بادر لهذا اللقاء الخريج عبدالله جبر سواعد وبحضور مدير المدرسة الحالي فادي سواعد ومفتش المعارف محمد سواعد وافتتح اللقاء عبدالله سواعد بكلمة اكد فيها اهمية التواصل ما بين الخريجين وكانت كلمة لمدير المدرسة فادي سواعد والمربي محمود خطيب من المعلمين الاوائل في المدرسة .

وشارك الجميع في الذكريات المدرسية وكيف تطورت المدرسة بعد ان تعلموا ببراكيات واكد الحضور على استمرار التواصل واقامة فعاليات مشتركة لما فيه خير للمدرسة ومكافحة العنف في وادي سلامة .