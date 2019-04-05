مصرع, راكب, دراجة, هوائية, تعرض, للدهس, مدخل, الطيبة,

الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان واعلنت وفاته على الفور .الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .

لقي دراجة هوائية(30عاماً)مصرعه اثر تعرضه للدهس على الشارع الرئيسي في مدينة الطيبة مساء اليوم الجمعة .

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