النائب, يوسف, جبارين, يهنئ, هبوعيل, ام, الفحم:, انجاز, لكل, المجتمع, العربي,

أعرب النائب د. يوسف جبارين عن سعادته البالغة بصعود فريق هبوعيل ام الفحم الى الدرجة الممتازة، وبعث بالتهاني القلبية الى الفريق وجمهوره، مؤكدًا ان هذا الانجاز هو لكل المجتمع العربي.

وقال جبارين: "أهنئ من صميم قلبي لاعبي وادارة هبوعيل ام الفحم وأهنئ جمهور الفريق واهالينا عامة بمناسبة صعود الفريق الى الدرجة الممتازة".وقد رافق النائب جبارين الآلاف من مشجعي الفريق الى المباراة الخارجية مع فريق كريات آتا حيث فاز الفريق بهدفين وضمن بذلك صعوده الى الدرجة الممتازة.وأضاف جبارين الذي يرافق الفريق في مسيرة صعوده وتقدمه: "الجمهور الفحماوي يصل الى المدرجات بالآلاف، وهذا يدلّ على التأييد الكبير الذي يحظى به فريق هبوعيل، وفرقنا الرياضية الفحماوية. هذا الجمهور الكبير يؤكّد على اهمية رعاية كرة القدم خاصة، والرياضة بشكل عام، لجمهور الشباب وللجيل الناشئ في ظل التمييز الحكومي بالخدمات والمنشآت الرياضية".وأكد: "الفرق الرياضية في ام الفحم تستحق منا كل الدعم والمساندة، وفريق هبوعيل يستحق الصعود بجدارة بهذا الجمهور الغفير والرائع، الذي نقدره عاليًا ونكن له كل الاحترام".