"أن, تحب", عمل, غنائي, جديد, للشاعر, الفلسطيني, مروان, مخول, غناء, أميمة, الخليل, وألحان, مرسيل, خليفة,

أن تحب مطوّلة غنائية جديدة أطلقت هذا الأسبوع للفنانة أميمة الخليل وكورال الفيحاء من كلمات الشاعر الفلسطيني مروان مخول ومن ألحان الموسيقي اللبناني مارسيل خليفة ضمن مشروع فني بعنوان "صوت" أطلقته الخليل وكورال الفيحاء. ويتضمن العمل إحدى عشر أغنية لمجموعة من كبار الشعراء، جميعها من ألحان مارسيل خليفة وتوزيع إدوار طوريكيان بقيادة المايسترو بركيف تاسلاكيان.

"صوت" هو عمل فريد ومتجدد يتجلى فيه امتزاج أعماق القصائد بأصالة الألحان والمقامات العربية الموزّعة بطريقة بوليفونية لأصوات بشرية، من دون آلات موسيقية وبتسجيل مباشر. أمّا "أن تحب" فهي قصيدة مروان مخول من ديوانه الجديد "أين أمي" الصادر عن دار الساقي في بيروت مطلع العام 2019 .