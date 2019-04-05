سمية, الخشاب, تُحي, حفل, غنائي, بالرياض, لصالح, ملتقى, المرأة, السعودية, الثالث,

أحيت النجمة سمية الخشاب بالأمس حفل غنائي بالرياض لصالح ملتقى المرأة السعودية الثالث، حيث تمت دعوتها كضيفة شرف للملتقى على خلفية تقديمها أعمال غنائية مؤخرا تخص المرأة كان آخرها "بتستقوى" والتي ناهضت بها العنف ضد المرأة.

وأعربت سمية الخشاب عن سعادتها بالتكريم الذي حصلت عليه من الملتقى وردود أفعال الجمهور السعودي الذي أثنت على إحترامه وأدبه وطريقة إستقباله لها، حيث أكدت أنها قامت بالغناء بفرحة شديدة لمشاركتها بملتقى يخص المرأة السعودية والعربية بشكل عام.كما وجهت سمية الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس عبدالفتاح السيسي على جهودهم وإهتمامهم بالمرأة في المجتمع العربي بشكل عام.