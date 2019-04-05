مصرع, الشاب, تيسير, حموده, من, البعينة, بحادث, طرق, مروع, على, شارع, 22, قرب, كريات, اتا,

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أعرب النائب د. يوسف جبارين عن سعادته البالغة بصعود فريق هبوعيل ام الفحم الى الدرجة...
أن تحب مطوّلة غنائية جديدة أطلقت هذا الأسبوع للفنانة أميمة الخليل وكورال الفيحاء...
تحتضن جمعيه فيرايتي اولادها بيوم كيف فعاليات رقص اغاني محطات ترفيهه بيوم اللعمال...
وقع قبل قليل حادث طرق قد وقع في مدخل مدينة ام الفحم مما اسفر عن اصابة ٣ اشخاص وصفت...
أكد رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، أنه وقائمة ناصرتي، على بعد متساو من كافة...
افاد الناطق بلسان شرطة الشمال أن الشرطة اعتقلت مساء الخميس شابين من الشبلي بسنوات...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال ياكي أوحانا أن الشرطة اعتقلت 433 مشتبه...
جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة الجليل أنه تم اعتقال 3 شبان من سكان مدينة...
يكون الجو اليوم الجمعة غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون فرصة...
افادت الناطق بلسان شرطة الشمال أن الشرطة اعتقلت مساء الخميس شابين من الشبلي...