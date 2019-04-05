مصرع, الشاب, تيسير, حموده, من, البعينة, بحادث, طرق, مروع, على, شارع, 22, قرب, كريات, اتا,

الطواقم الطبية هرعت للمكان واعلنت وفاة الشاب على الفور وقامت بنقل مصابين بجراح متفاوتة للمستشفى لاستكمال العلاج.الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .

لقي الشاب تيسير علي حمودة البالغ من العمر 19 عاماً من سكان البعينة نجيدات مصرعه في حادث طرق مروع بين سيارة خصوصية ودراجة نارية على شارع رقم 22 قرب مفرق كريات اتا .

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