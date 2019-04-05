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يوم الاعمال الخيريه برعاية فيراييتي في كريات بيالك



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تحتضن جمعيه فيرايتي اولادها بيوم كيف فعاليات رقص اغاني محطات ترفيهه بيوم اللعمال الخيريه واكدت ممثله الوسط العربي في الجمعيه سائده زعبي يزبك عن مدى فرح اطفال السرطان مع ذوي الاحتياجات الخاصه بهدا اليوم المميز والجميل، ونتمنى لجميع اطفال العالم الصحه والسعاده.




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