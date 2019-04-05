يوم, الاعمال, الخيريه, برعاية, فيراييتي, في, كريات, بيالك,

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تحتضن جمعيه فيرايتي اولادها بيوم كيف فعاليات رقص اغاني محطات ترفيهه بيوم اللعمال الخيريه واكدت ممثله الوسط العربي في الجمعيه سائده زعبي يزبك عن مدى فرح اطفال السرطان مع ذوي الاحتياجات الخاصه بهدا اليوم المميز والجميل، ونتمنى لجميع اطفال العالم الصحه والسعاده.

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اصابة 3 اشخاص في حادث طرق على مدخل ام الفحم 2019-04-05 | 13:12:26 وقع قبل قليل حادث طرق قد وقع في مدخل مدينة ام الفحم مما اسفر عن اصابة ٣ اشخاص وصفت...

علي سلّام: نحن على بعد متساوٍ من جميع الأحزاب العربية .. والناصرة على رأس سلّم أولوياتي 2019-04-05 | 13:10:59 أكد رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، أنه وقائمة ناصرتي، على بعد متساو من كافة...

اعتقال 6 مشتبهين من الشبلي بحيازة مسدس والاف الشواقل 2019-04-05 | 11:43:53 افاد الناطق بلسان شرطة الشمال أن الشرطة اعتقلت مساء الخميس شابين من الشبلي بسنوات...

الشرطة تعتقل 433 مشتبه بحيازة السلاح في الشمال منذ مطلع العام 2019 2019-04-05 | 11:33:22 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال ياكي أوحانا أن الشرطة اعتقلت 433 مشتبه...

شفاعمرو:اعتقال 3 شبان بشبهة ضلوعهم بشجار وثقب اطارات دورية شرطة 2019-04-05 | 09:55:10 جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة الجليل أنه تم اعتقال 3 شبان من سكان مدينة...

الطقس:اجواء غائمة جزئياً وانخفاض على درجات الحرارة 2019-04-05 | 07:45:19 يكون الجو اليوم الجمعة غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون فرصة...

اعتقال شابين من الشبلي بحوزتهما مسدس على شارع 65 2019-04-04 | 22:47:01 افادت الناطق بلسان شرطة الشمال أن الشرطة اعتقلت مساء الخميس شابين من الشبلي...

دهس طفلة في طمرة وحالتها متوسطة 2019-04-04 | 20:23:05 اصيبت مساء اليوم الخميس طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات بجراح متوسطة اثر تعرضها للدهس...

بلدية نتسيرت عيليت تدعوا المواطنين لمؤازرة فريق كرة القدم في المباريات الحاسمة للصعود للدرجة العليا 2019-04-04 | 20:20:39 جاء في بيان صادر من بلدية الناصره العليا على لسان الناطق الرسمي للبلديه بالعربيه...