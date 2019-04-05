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اصابة 3 اشخاص في حادث طرق على مدخل ام الفحم



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وقع قبل قليل حادث طرق قد وقع في مدخل مدينة ام الفحم مما اسفر عن اصابة ٣ اشخاص وصفت جرتحهم بالمتوسطة تم نقلهم اتلقي العلاج بالمستشفى.


هذا وقد شرعت الشرطة بالتحقيق بملابسات حادث الطرق وباشرت العمل غلى تنظيم حركة السير بشارع ٦٥.





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