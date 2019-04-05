اصابة, 3, اشخاص, في, حادث, طرق, على, مدخل, ام, الفحم,

هذا وقد شرعت الشرطة بالتحقيق بملابسات حادث الطرق وباشرت العمل غلى تنظيم حركة السير بشارع ٦٥.
هذا وقد شرعت الشرطة بالتحقيق بملابسات حادث الطرق وباشرت العمل غلى تنظيم حركة السير بشارع ٦٥.
هذا وقد شرعت الشرطة بالتحقيق بملابسات حادث الطرق وباشرت العمل غلى تنظيم حركة السير بشارع ٦٥.
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