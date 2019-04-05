مع انتهاء فصل الشتاء وبداية فصل الربيع نودّع موجات الإصابة بالانفلونزا ونستقبل موجات جديدة من الحالات المرضية الخاصة بالربيع وكلا الحالتين لهما علاقة بالجهاز التنفسي ولهما اعراض مشابهة وكلاهما مزعجان وقد يؤدي اهمالهما الى مضاعفات صعبة. حول هذا الموضوع أجرينا هذا اللقاء مع البروفيسور الياس طوبي اخصائي حساسية وأمراض جهاز المناعة والمسؤول عن عيادة الحساسية في مستشفى العائلة المقدسة (النمساوي) في الناصرة.

"الصنارة": كيف تعرف الحساسية ؟ البروفيسور طوبي: الحساسية العامة هي تجاوب جهاز المناعة لدى كل انسان بشكل مبالغ فيه لأي مادة، سواء كانت دواء او غبار لقاح او الطبيعة المحيطة به، علماً ان غالبية الناس يتجاوبون مع هذه العوامل بشكل عادي وهادئ ولذلك لا يكون لديهم اي علامات، ولكن 20٪ من سكان الكرة الارضية يتجاوبون مع هذه العوامل بشكل مبالغ فيه وعندها يفرز جهاز المناعة موادّ تُحدث العلامات التي نراها على اي إنسان لديه حساسية. "الصنارة": ما هي العوامل الطبيعية المحسّسة؟ البروفيسور طوبي: الحساسية للطبيعة هي حساسية لعوامل مثل الغبار والرطوبة والبرودة وفي مثل هذه الحالات تكون الحساسية سنوية اي قائمة طيلة الوقت، بينما الحساسية الموسمية او الحساسية الربيعية هي عندما يتجاوب جهاز المناعة مع النوّار وحبيبات اللقاح ولقاح شجر الزيتون والسرو والاعشاب البرية، وهذه العلامات تظهر في موسم الربيع."الصنارة": ما هي أعراض حساسية الربيع؟ البروفيسور طوبي: يسهل على أي طبيب تشخيص أعراض الحساسية وبعد تشخصيها تكون حاجة ماسة للتوجه الى عيادة الحساسية . الاعراض او العلامات تبدأ من إحمرار وتدميع في العيون مع شعور بالحكة بشكل مبالغ فيه، وعملياً تظهر العلامات في كل الغشاوات: غشاوة العيون، وغشاوة الانف ورشح متواصل مع عطاس متواصل، وغشاوة القصبة الهوائية التي تعطي علامات السّعال وضيق النفس وتصغير في الرئتين. وقد تظهر علامة واحدة من العلامات المذكورة ولكن في بعض الحالات تتجمع جميع هذه العلامات في نفس الانسان المصاب بالحساسية."الصنارة": كيف يمكن التمييز بين اعراض الانفلونزا وأعراض الحساسية؟ البروفيسور طوبي: اولاً، اعراض الانفلونزا تستمر بضعة ايام اذ لا توجد انفلونزا تستمر علاماتها فترات طويلة، فالڤيروس المسبب للانفلونزا يعطي علامات مشابهة للحساسية في بعض الحالات الاّ ان الانفلونزا تستمر بضعة ايام وعادة لمدة اسبوع وبعد ذلك تزول، بينما الشخص الذي لديه حساسية يعرف من تجربته انها تعود على نفسها كل سنة واذا كانت حديثة العهد يتوجب عليه التوجه الى طبيب اخصائي حساسية وجهاز المناعة وهذا يشرح له ان هذه العلامات تستمر لفترة طويلة ،ربما أشهر، في حين لا تستمر علامات او اعراض ڤيروس الانفلونزا عدة اشهر."الصنارة": بالاضافة الى كون الحساسية مزعجة، هل هي مؤلمة وكيف يتم علاجها؟ البروفيسور طوبي: الحساسية تسبب الازعاج الشديد في حياة الانسان اليومية ولكنها لا تسبب الألم، فمن يتعرّض لعوامل الحساسية لا ينام جيدا في الليل ولا يستطيع مزاولة عمله اليومي كما يجب لانه يتعرض ،باستمرار، الي الحكة في العيون وفي الانف والى السّعال، والعطاس، وهذه الاعراض تؤدي الى هبوط شديد في نوعية وجودة حياة الانسان. لذلك كل من تظهر لديه هذه الاعراض من المهم جداً ان يتوجّه الى عيادة الحساسية. وهنا اود الاشارة الى ان هناك اقوالاً شائعة بأن لدى المصابين بحساسية الربيع لا يوجد ما يمكن فعله وانه حكم عليهم ان يعانيوا ويتعذّبوا. وطبعاً هذا قول غير صحيح بالمرّة فاليوم هناك علاجات وادوية حديثة جداً، وحتى لو أنها لا تؤدي الى زوال الحساسية زوالاً تاماً الا انها تؤدي الى تحسن بارز في حياة الانسان اليومية والقول بانه لا يوجد ما يمكن فعله غير صحيح بالمرة. "الصنارة": هل يوجد علاج وقائي للحساسية لمنع ظهورها مع بداية الربيع؟ البروفيسور طوبي: الامر يتوقف على درجة الحساسية ففي البداية نعطي العلاجات بالادوية التي تُحسّن حالة الشخص بشكل كبير، وعندما نرى بعد موسم واحد او موسمين، ان هذه العلاجات لا تساعد بشكل كافٍ، نتوجه الى علاج حديث وهو العلاج بالتطعيم بمعنى اننا نطعّم جهاز المناعة ضد هذه الحساسية، وهذا عملياً هو العلاج الوقائي، حيث نبدأ فيه قبل الربيع بعدة اشهر، واذا اخترنا هذا العلاج من المهم جداً ان يُعطى قبل الربيع بأشهر، وهذا العلاج الذي يُعطى على شكل حُقن متواصلة يؤدي الى تخفيف جهاز المناعة وتخفيف انفعاله والى تحسّن. "الصنارة": ماذا يحصل للشخص الذي يعاني من الحساسية الموسمية ويصاب بالانفلونزا؟هل يكون معرضًا لمضاعفات صعبة؟ البروفيسور طوبي: يكون معرّضاً لمضاعفات اصعب بقليل، فالانفلونزا تؤزم الحساسية الموجودة، فالانسان الذي لديه حساسية يكون مصاباً بحالة مزمنة، لكن اثناء وجود الحساسية وطبعاً شائع ان يكون مصاباً ايضًا بالانفلونزا، عندها تتأزم اعراض الحساسية خلال فترة الاسبوع او الاسبوعين التي يكون مصاباً فيها بالانفلونزا، وهذا شيء معروف، من هنا أهمية ما اشرت اليه اعلاه وهو ان على من لديه حساسية ان يعرف ذلك وان يتلقى علاجاً متواصلاً ثابتاً وفي حال اصيب بالانفلونزا يكون بوضع افضل. "الصنارة": هل الحساسية صفة مولودة وتبدأ منذ الطفولة ام انها تتطوّر مع الجيل؟ البروفيسور طوبي: السؤال مهم جداً، فالحساسية في غالبية الحالات تكون موروثة، وهي موجودة في الجينات (العوامل الوراثية) ولكن هناك فهم خاطيء لموضوع الوراثة حيث يعتقد الكثيرون من الناس انّ مجرّد تصنيف الحساسية كمرض وراثي فإنه يبدأ بالظهور منذ الصغر او الطفولة المبكرة، وهذا ليس صحيحاً. فالجينات تتطور او تبرز في الكثير من الحالات في سن فوق 15 عاماً او 16 عاماً او بعد سن العشرين. وهناك من يأتون الى الطبيب ويقولون، إنهم لم يعانوا في الماضي من الحساسية من قبل، وقد يكون ذلك صحيحاً، الا انّ القابلية تكون موجودة في الجينات الوراثية وتطورت أو برزت، لسبب ما في جيل معيّن، من هنا، شائع جدا ان تكون الحساسية مع عامل وراثي ولكن لدى 20-25٪ من الناس الذين تظهر لديهم الحساسية مع التقدم بالسنّ تكون قد بدأت حديثاً بدون اي عامل وراثي، وهاتان النقطتان مهمتان، فالعامل الوراثي شائع جداً ، لكن هذا لا يعني ان الحساسية لا تتطور عند الانسان حتى بدون العامل الوراثي. "الصنارة": اذا كان هناك شخص لديه حساسية للغبار او لاحد انواع الحيوانات، هل يتأثر بحساسية الربيع اكثر من شخص لا يعاني من الحساسية وهل يكون معرّضًا لان تتطور الحساسية لديه الى حساسية موسمية؟ البروفيسور طوبي: السؤال في غاية الاهمية، فهناك نوع ثالث من الحساسية وهي حساسية سنوية ناتجة عن حساسية للغبار وللرطوبة والحيوانات، ولكن هذا لا يعني ان لديهم عاملا اضافيا الذي هو العامل الموسمي. هؤلاء الاشخاص يعانون خلال السنة بدرجة معينة ولكن مع مجيء الربيع تتضاعف درجة الحساسية والعلامات وطيلة أشهر الربيع الثلاثة او الاربعة، يعانون ضعف ما يعانون خلال السنة."الصنارة": بماذا تنصح الذين يعانون من حساسية الربيع؟ البروفيسور طوبي: اريد ان اشدّد على انه يخطيء من يظن ويؤمن انه لا يوجد ما يمكن فعله مع الحساسية الموسمية، ومن تجربتنا نعرف ان هناك آلاف الاشخاص الذين يعانون من الحساسية ويعتقدون انه لا يوجد علاج ويعانون بشكل كبير خاصة عندما تكون الحساسية لديهم في جهاز التنفس ويعانون من السّعال وضيق النفس. وفي حالات كثيرة يصلون الينا الى العيادة بعد ان يكونوا قد عانوا من الحساسية 7-8 سنوات بدون علاج لذلك فإن خلاصة الامر هي انه يوجد ما يمكن فعله لتخليص الذين لديهم حساسية من اعراض الحساسية ومضاعفاتها."الصنارة": هل هناك ما يسمّى بإنفلونزا الربيع؟ البروفيسور طوبي: كلا. لا يوجد شيء من هذا النوع. فالڤيروسات المسببة للانفلونزا تتكاثر في المواسم الانتقالية. لذلك فان الانفلونزا تكون شائعة أكثر في فصل الخريف اكثر من الربيع، وتكون منتشرة اكثر في اشهر تشرين الاول وتشرين الثاني وكانون الاوّل، ومن لديه حساسية تكون معاناته في هذه الفترة اكثر. كذلك في فترة الربيع تزداد حالات الاصابة بالانفلونزا وهذه تزيد من درجة الحساسية لمن يعانون من الحساسية الموسمية، ولكن لا يوجد ما يسمّى انفلونزا ربيعية. الانفلونزا هي مرض يسببه ڤيروس موجود ومعروف.