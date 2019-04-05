عشية, انتخابات, الكنيست-المجتمع, العربي, بين, مصوت, ومقاطع, وخيبة, أمل, كبيرة, من, أعضاء, الكنيست, العرب,

ايام قليلة تفصلنا عن انتخابات الكنيست 21 ال- والشارع والمجتمع العربي يعيش حالة من الفتور بعكس الانتخابات السابقة، ايضا ظهرت اصوات تنادي بالمقاطعة واخرى بالتصويت بعد ان تفككت القائمة المشتركة التي كان الكثير يعتبرها انجازا هاما للجماهير العربية, ناهيك عن ان البعض ايضا يدعي ان اعضاء الكنيست العرب لم يرتقوا بادائهم الى مستوى متطلبات الشارع والجماهير وهنا يظهر السؤال كيف سيتعامل المجتمع العربي مع الانتخابات الحالية وما هي نسبة التصويت التي ستكون هذه المرة؟

المعلمة سعاد خالد اغبارية مدرسة لموضوع المدنيات :" "يد الله مع الجماعة" هذا ما يجب ان نحمله كشعار لنا، نحن الاقلية الاصلانية في الداخل الفلسطيني، ان تكتلنا ووحدتنا هي مصدر قوتنا الوحيد في وجه سياسة "فرق، تسد" الاستعمارية الاسرائيلية لشرذمتنا لطوائف، ديانات وقوميات مع اننا كلنا لنا هدف واحد، العيش بسلام في دولة خاصة بنا، اعتمادا على الحق في تقرير المصير، والذي هو نفس الحق الذي اعتمدت عليه دولة اسرائيل لقيامها.لكننا وللاسف كمجتمع نسقط دائما في امتحان الوحدة،، من قال ان القائمة "المشتركة" كانت فعلا مشتركة بالمعنى الجوهري لقيامها، كانت احزاب مختلفة ايديولوجيا واجندات خاصة متعارضة ولهذا فشلت في الامتحان الاخير، ان انقسام الكتلة وليس حزب المشتركة كان حتميا لان كل حزب هدفه الاوحد هو عدد المقاعد الاكثر، حتى الانقسام لحزبين باعتقادي هو فقط لضمان عبور نسبة الحسم وليس اكثر، والمجتمع فيه بسطاء ولكن يقرأون الخريطة السياسية جيدا,وهناك مثقفون ومفكرون ، وبعضهم فقدوا الثقة بالقيادة السياسية والجماهيرية بالاخص وان ظاهرة هدم البيوت غير المرخصة لم تحل، والتي هي اساسا سياسة وعدم توسيع المخططات الهيكلية والتضييق والهدم، اي ترحيل من وراء الكواليس، العنف المستشري في وسطنا والذي يخطف خيرة شبابنا وبناتنا، والذي تقف اجهزة الامن وقفة المتفرج منه، كل هذه الامور باعتقادي ستؤدي بالكثير الى مقاطعة الانتخابات والانقسام هو اكبر دليل على ان المواطن اصبح لا يثق بالاحزاب وقياداتها.المحامي احمد المالك قال :" ان امال الشارع العربي ارتسمت بالاجماع على الائتلاف ورص الصفوف من القوائم الاربعة التي تشكل الوحدة للجماهير العربية، ولا سيما هذه الوحدة ستؤثر على الناخب العربي، ولكن تفكيك المشتركة احدث خيبة امال لدى الناخب العربي مما اصبح البعض ينادي الى مقاطعة الانتخابات ولكن السؤال هل المقاطعه ستؤثر على نتائج الانتخابات؟ ام ان الناخب العربي قرر معاقبة الاحزاب العربية بسبب عدم الائتلاف؟ اود القول ولا شك مقاطعة الانتخابات ستخدم وبالتاكيد اليمين الكهنستي المتطرف الذي طالما سعى نتنياهو لتحقيق الوحدة معه من اجل محاربة الاحزاب العربية ولا سيما من اجل تعميق الاستيطان وغيرها من مآرب اليمين المتطرف, ومن هذا المنطلق المقاطعة لا تخدم المصلحة العامة في الوسط العربي لذا رغم النداءات والتصريحات وغضب عارم لعدم تشكيل المشتركة الا ان ما يجمعنا كوسط عربي هو التصدي لليمين المتطرف وهو المشاركة بقدر ما يمكن من اجل رفع نسبة التصويت في الوسط العربي, اضف الى ان المقاطعة ستؤثر على الاحزاب العربية لذلك ومن هذا المنطلق يجب التصويت كي لا تتضرر الاحزاب العربية. لا اود الخوض في من كان السبب والمسببات لعدم التوحد تحت سقف المشتركة ولكن وجود حزبين متنافسين هذا ايجابي بنظري مما سيجعل كل حزب يعمل على تكثيف العمل من اجل كسب الاصوات وتشجيع الناخب للتصويت ولربما هذا الامر سيصب في مصلحة الوسط العربي في زيادة التمثيل العربي داخل الكنيست اذا ما تم تجنيد وتشجيع الناخب للخروج الى صناديق الاقتراع فلا شك ان لكل حزب ناخبيه في الشارع العربي والله ولي التوفيق,ولربما هذه خطوة ايجابية ستصب في مصلحة االمجتمع العربي. ولا شك اذا قرر الناخب العربي المقاطعة فهذا سيؤدي انخفاض نسبة التصويت ورفع نسبة الحسم وهذا له تاثير مباشر على التمثيل العربي في الكنيست".علاء الدين ابو شقرة قال :" اعتقد ان الجبهة والعربية للتغيير قد جهزوا بشكل مسبق ان يتحدوا ويتركوا البقية لوحدهم ولكن يجب على الجميع الخروج والتصويت وعدم المقاطعة لانها لا تصب بمصلحة اي شخص ولكن من المهم ان يتم الخروج للتصويت ودعم النواب العرب".احمد ملحم رئيس اللجنة الشعبية للارض والمسكن بوادي عارة قال :" المواطنون العرب ، البسيط منهم، والعادي ، العامل ، الشيخ ، الشباب ، المرأة ، كلهم يعون جيدا ان المشتركة ما كانت لتكون ، الا بسبب رفع نسبة الحسم قبيل انتخابات ال 2015 الى (3.5% واربعة اعضاء ، التي دبت الرعب لدى القوائم الاربع التي كانت موجودة على الساحة آنذاك ، فالتأموا حينها تفاديا للسقوط ،وخجلا من الخيبة ، ولم يكن ذلك من باب اهمية "وحدة الشعب" ، ولم يكن ذلك من باب "الاتحاد قوة" ، انما "كان الفضل كله للبيرمان ، اذا صح التعبير".مجتمعنا يعي كذلك ، ان نسبة التصويت ارتفعت بسبب تصريح بيبي ، بان العرب يهرعون بالحافلات ، وكان ذلك التصريح مستفزا للمجتمع العربي الى ابعد الحدود بالرغم من انه كان موجها للمستوطنين واليمينيين، مما دفع بالمواطنين العرب الى الرد على بيبي تحديدا بالهروع الى الصناديق ، وارتفعت نسبة التصويت حينها الى ما هو غير متوقع لتصل الى 64% (فالفضل كان ل بيبي تحديدا( ".واضاف قائلا:" الجميع مدرك تماما كم هو حجم اخفاقات المشتركة ،وبأدق التفاصيل ،وايضا الجميع تابع مسرحية التناوب بكل فصولها المملة والمستفزة وما تلاها من شقاق ونزاع ، وكثرة القيل والقال ، والتي انعكست سلبا على ادائهم ، وحصول القطيعة والمقاطعة بين كل المركبات بلا استثناء ، والذي اوقع ضررا مباشرا بمعالجة قضايانا الحارقة والملحة في اروقة ولجان الكنيستاليوم ، المجتمع اصبح يضيق ضرعا ويزداد احباطا مما هو حاصل منذ اعلان العربية استقلالها عن المشتركة ، والانفصال وفك الشراكة، وما زال مصرا على موقفه، وهذا شأنه وحقه .المجتمع يرى بأم عينيه ، ان الخلاف الحاصل الذي يعيق "ظبظبة الطابق" ، لم يكن نابعا من خلافات مبدئية ،ولا ايدولوجية ،ولا فكرية ، ولا براغماتية للانتخابات بتاتا. وملحم :" الجمهور متيقن حق اليقين بان الخلافات دائرة وتدور حول التمسك بالمناصب والمقاعد والكراسي ، والمكابرات ، وتفتيل العضلات . واما بعد ان تمت التحالفات الاخيرة قبيل تقديم القوائم ، تحالفات قد شطرت المشتركة الى شطرين الجبهة والعربية للتغيير التجمع والاسلامية.المجتمع ،وللأسف الجديد لم ولن يرى ما هي خفايا هذه الاتفاقيات التي تضمن لبعض المتطفلين والمتسلقين شيء من فتاتات ربما تكون مادية بما يعرف بوحدات تمويلية ، وربما ان تكون على شكل ضمان مصالح خاصة غير محددة ، ومن الواجب اعلام الجمهور بأدق بنود هذه التحالفات".سلامة مصطفى شلش: سأمارس حقي في انتخابات الكنيست يوم الثلاثاء القادم كي اعبر عن رأيي من خلال دعم القوائم العربية التي عملت على تحقيق اهداف ومتطلبات الجماهير العربية والتي لها دور مهم في خدمة المواطنين العرب باخذ حقوقهم رغم العنصرية من الاحزاب اليمينية التي تهدف لاقتلاعنا وترحيلنا من بلادنا والتي ساهمت بسن القوانين العنصرية كقانون القومية وقانون كمينتس البغيضين.منير حميد نعامنة:ساوصوت للقوائم العربية لتعزيز مكانة وقوة الكتلة العربية في البرلمان الاسرائيلي والتي من شانها احداث تغيير في السياسة العنصرية وسياسة التمييزالاخذة بالازدياد ,انتمائنا يحتم علينا التصويت للقوائم العربية والا ستزداد قوة الاحزاب اليمينية.محمد داوود خطيب:لدي استياء من اعضاء الكنيست العرب فهم لا يبحثون الا عن الكراسي والجاه والزعامة, عندما نحتاجهم لا نجدهم الا عند محمود عباس. أقول لهم سئمناكم, تريدون منا التصويت ادفعوا ثمن الاصوات تصرفون الاموال على انفسكم.. هذه المرة ساقاطع الانتخابات ولكن اذا استمر الحال معكم كما هو فسنصوت المرة القادمة للاحزاب الصهيونية، إذ لا نرى وجوهكم الا عند اقتراب الانتخابات كفاكم استهتارا بالمواطنين.علي حصارمة: اقولها بصراحة تامة لقد قررت التصويت لاحزاب اليمين بسبب تصرف اعضاء الكنيست العرب اثناء التناوب والمهزلة التي لا تنسى, وانشقاق القائمة المشتركة زاد الطين بلة. ماذا عملتم لحل مشاكلنا؟ الهدم مستمر للبيوت العربية في بلدي البعنة وقرى ومدن عربية, هل توقف القتل في مجتمعنا وخاصة قتل النساء الابرياء؟ ,فالعنف يستشري وينخر في مجتمعنا, كفاكم استهتارا باهلكم لا تعنيكم الا الرواتب فقط .وجدي جهاد خطيب:سامتنع عن التصويت, قرار توصلت اليه لاني لا ارى أي خدمة قدمها اعضاء الكنيست العرب سوى الفتات من الخدمات اليومية, نحن نعيش في مجتمع اصبح غير امن يدعو الى الخوف والقلق من ازدياد العنف والقتل اليومي. زادت القوانين العنصرية بوجودهم قانون القومية وكمينتس البغيضين وانتم تتفرجون! همكم الوحيد هو الرواتب والتقاط الصور لتظهروا للناس بانكم تتحركون وتعملون سئمنا وكفانا.. ارحمونا.