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مدير نادي الاسير قدورة فارس للصنارة:مطالب الاسرى ستتحقق لانها ستبدو صغيرة في اطار الصفقة الشاملة



  |   أمين أبو جبل   |   اضافة تعليق



اعلن الاسرى الفلسطينيون في السجون الاسرائيلية انهم سيقومون بتنفيذ إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم بعد غد الاحد احتجاجاً على ما تقوم به سلطة السجون من مضايقات لهم, وأعلن الاسرى ان هذه المرة سيمتنع الاسرى حتى عن شرب الماء ،الأمر الذي سيؤثر على صحتهم بشكل اسرع وهذا ما يخيف سلطة السجون حتى ان الوزير اردان صرح بانه سيتم اطعام الاسرى بالقوة ولذلك جندوا اطباء هم جنود احتياط بالجيش الاسرائيلي لتنفيذ هذه المهمة, لكن الاطباء بحسب التصريحات لن يقوموا بهذه الخطوة باعتبارها انتهاكا لحرية الفرد وبسبب معارضة نقابة الأطباء لهذه الخطوة. اسرى حماس هم من اعلن عن هذا الاضراب وانضم اليهم اسرى باقي الفصائل ،ومن جهة اخرى هناك محاولات حثيثة ومفاوضات بين اسرائيل وحماس من خلال الوسيط المصري لمنع هذا الاضراب. عن هذا الموضوع تحدثت الصنارة مع مدير نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس.


الصنارة: هل هناك مفاوضات بين سلطة السجون والاسرى لمنع الاضراب بعد يوم غد الاحد كما اعلن عنه الاسرى؟

قدورة فارس: ليس هناك مفاوضات مع الاسرى بالمعنى الحرفي للكلمة ولكن هناك مفاوضات بين حماس واسرائيل عبر الوسيط المصري وموضوع الاسرى ودوافعهم للاضراب من ضمن القضايا المطروحة في المفاوضات.

الصنارة: سلطة  السجون تهدد بإحكام الاسرى بالقوة ما اذا فقد الاسرى اضرابهم، فما هي الخطوات التي تتخذها المؤسسات الفلسطينية لدعم الاسرى؟


قدورة فارس: اولاً، المفروض ان يصب الجهد لمنع حدوث الاضراب وهذا شيء سهل من خلال مفاوضات حماس مع اسرائيل عبر الوسيط المصري. بإعتقادي لا تستطيع حماس انجاز صفقة تهدئة مع اسرائيل بدون معالجة مطالب الاسرى وخصوصا ان مطالب الاسرى متواضعة جدا وهي ازالة اجهزة التشويش التي زرعتها سلطات السجون وايضا إزالة العقوبات التي فرضت في اعقاب الاعتداء على الاسرى، والمطلب الثالث هو السماح بزيارة ذوي اسرى حماس والجهاد من غزة كبقية الاسرى.
الصنارة: الوزير اردان يهدد الاسرى  ويقول "لن نتراجع عن الخطوات التي نقوم بها ولن نسمح لأسرى حماس بإخراج عمليات عسكرية من داخل السجون".قدورة فارس: الموضوع لن يبقى بين يدي الوزير اردان وعلى الارجح الموضوع اصبح بمعالجة نتنياهو مباشرة وهذا ضمن الاتصالات الاخيرة مع حماس بوساطة المصرين.
الصنارة: هل ممكن ان يعلن الاسرى عن تأجيل الاضراب حتى  يتم انجاز اتفاق ما مع حماس؟
قدورة  فارس: برأيي نتنياهو معني بالتوصل الى اتفاق بأي ثمن مع حركة حماس لان هذا انجاز استراتيجي لاسرائيل، وان يتفاهم مع كل تنظيم على حدة من اجل تكريس الانقسام, نتنياهو يفهم  القيمة الهامة لإسرائيل بالتفاوض بالطريقة التي تجري الان وبالتالي مطالب الاسرى ستبدو صغيرة جدا في اطار الصفقة الشاملة التي يجري الحديث عنها, لذلك سيكون هناك حل اذا تمسكت حماس بمطالبها وهي ستفعل ذلك لانها لا تستطيع التهدئة في غزة بينما كوادر حماس ومن صنع المجد لحماس من خلال نضالهم يكونون تحت ضغط وتعسف السجان الاسرائيلي .

الصنارة: ماذا عن اسرى فتح  وباقي الفصائل الفلسطينية؟

قدورة فارس: هناك بعض الفصائل التي ستنضم للإضراب مع اسرى حماس اما فيما يتعلق باسرى فتح  فسيتم اتخاذ خطوات واجراءات تضامنية مساندة لهم من الخارج.
مدير نادي الاسير قدورة فارس للصنارة:مطالب الاسرى ستتحقق لانها ستبدو صغيرة في اطار الصفقة الشاملة




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